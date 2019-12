Abdelmadjid Tebboune juramentó como presidente de Argelia en medio de masivas protestas

Abdelmadjid Tebboune, elegido con el 58,13% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de diciembre, asumió como presidente por un período de cinco años en una convulsionada Argelia.

Más de lo mismo. Así ven algunos argelinos la juramentación del electo presidente Abdelmadjid Tebboune este jueves 19 de diciembre. En las calles, mientras tanto, el movimiento de protesta hizo sentir su voz de rechazo al que consideran un presidente "ilegítimo" y la continuación del gobierno de Abdelaziz Bouteflika.

Durante su discurso de juramentación, Tebboune prometió combatir la corrupción y diversificar la economía. También dijo que haría una consulta para reformar la Constitución con el objetivo de limitar los mantos presidenciales a máximo dos periodos.

"Fiel al sacrificio supremo y a la memoria sagrada de nuestros mártires, así como a los ideales de la revolución de noviembre, juro por Alá todopoderoso respetar y glorificar la religión islámica, defender la Constitución, velar por la continuidad del Estado", dijo el nuevo mandatario durante su discurso.

El recién elegido presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, hace gestos durante una ceremonia de juramentación en Argel, Argelia, el 19 de diciembre de 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

Al finalizar la ceremonia, Tebboune abrazó al jefe del Ejército, Ahmed Gaed Salah, a quien le otorgó una medalla al mérito.

¿Por qué se considera "ilegítima" la elección de Abdelmadjid Tebboune?

Hace una semana, cuando tuvieron lugar los comicios, muchos se imaginaron que esta sería la mejor forma de ponerle fin a los 10 meses de protestas masivas semanales, que ayudaron a expulsar al expresidente Abdelaziz Bouteflika en abril, después de conservar dos décadas en el poder.

Sin embargo, para la oposición, todo ha sido un fraude. Abdelmadjid Tebboune, el cual es un exprimer ministro de Bouteflika, ha asumido el cargo para mantener a la élite en el poder.

Desde la elección, Tebboune se presenta como un reformador después de haber ganado la elección con el 58% de los votos. Sin embargo, para la oposición, los comicios no son válidos ya que solo el 40% de los Argelinos fueron a las urnas.

Los manifestantes llevan banderas nacionales durante una protesta contra la élite gobernante del país, en el aniversario de la revolución de 1954 contra el dominio colonial francés, en Argel, Argelia, el 1 de noviembre de 2019. Ramzi Boudina / Reuters

"Tebboune no es mi presidente. No representa a Hirak (movimiento de protesta) y no tiene legitimidad. Las protestas deben continuar hasta que las personas se conviertan en los que tomen las decisiones", dijo Slimane Hachoud, de 24 años, que ha protestado desde febrero.

Desde las elecciones, las protestas semanales de los viernes y martes han continuado como de costumbre, aunque hubo informes generalizados de que la policía arrestó a muchos manifestantes en la ciudad occidental de Orán, un importante exportador de petróleo y gas.

Con Reuters y EFE