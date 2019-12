Hassan Diab, designado nuevo primer ministro de Líbano tras dos meses de protestas

Diab es un profesor universitario y exministro de educación poco conocido entre la élite política libanesa. Recibe el cargo con el apoyo de Hezbolá y en medio de una difícil situación económica y social.

El presidente libanés Michel Aoun designó este jueves 19 de diciembre al político independiente Hassan Diab como primer ministro, más de un mes y medio después de la dimisión del anterior, Saad Hariri, y en medio de una profunda crisis política, económica y social en el país.

Diab, que obtuvo 69 votos de los 128 escaños del Parlamento, es actualmente profesor de la Universidad Americana de Beirut (AUB), una de las instituciones educativas más prestigiosas de Medio Oriente y había ocupado el cargo de ministro de Educación (2011-2014) bajo el gobierno de Najib Mikati.

"He sido informado por el presidente Aoun de los resultados de las consultas parlamentarias y he sido designado con la tarea de formar el próximo Gobierno. Agradezco al presidente y a los representantes la confianza que me han dado", dijo Diab en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Baabda tras reunirse con el presidente.

Su nombramiento se consensuó por la coalición abanderada por los grupos chiíes Hezbolá y Amal, además del cristiano y aliado Corriente Patriótica Libre, que son los grupos que más escaños ocupan en el Parlamento tras las elecciones de 2018. Diab no ha recibido ningún apoyo del bloque suní, en el que algunos legisladores se abstuvieron o votaron por el jurista y diplomático Nawaf Salam, que obtuvo 13 votos.

Para ser investido como primer ministro necesitaba los votos de la mitad de la Cámara, y los obtuvo con facilidad. Estos días la designación de un nuevo primer ministro ha estado en el aire debido a que la sombra de Saad Hariri, que tuvo que dimitir por las constantes protestas, parecía que se ponía sobre la mesa de posibles candidatos a la investidura. Algo que al final se descartó.

Saad Hariri mientras anunciaba su renuncia el 29 de octubre de 2019. Mohamed Azakir / Reuters

Diab tiene ahora la compleja tarea de formar un Gobierno en el que estén representados paritariamente los diferentes socios que le han apoyado en la investidura. Además, tiene la duda de si forma uno exclusivo de tecnócratas o uno que incluya a tecnócratas y políticos, como desea el presidente Aoun.

Líbano, un país paralizado por la crisis

Líbano sufre una crisis multidireccional. El país sufre una gran crisis económica que ha derivado en una protesta social que se inició hace más de dos meses contra la clase política a la que muchos catalogan de corrupta.

Los manifestantes sostienen banderas libanesas mientras se reúnen durante una protesta por el deterioro de la situación económica, en Beirut, Líbano, el 18 de octubre de 2019. Mohamed Azakir / Reuters

La nación enfrenta una crisis financiera sin precedentes: los bancos están imponiendo estrictos controles de capital, la libra libanesa se ha desplomado en un tercio de su tasa oficial y las empresas despiden empleados y recortan sus salarios.

Con la elección de un independiente, se pretende calmar a la población, que no ha cargado contra el exprimer ministro por su situación, sino contra Hezbolá, el presidente y todo el sistema que rige en el país desde el final de la guerra civil que asoló Líbano entre 1977 y 1990. De hecho, se cree que esta crisis es la peor desde que se dejaron las armas.

