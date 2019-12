La Justicia europea avala la inmunidad para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció este jueves que a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, debió respetársele su inmunidad como eurodiputado electo, cuando fue detenido por impulsar el referendo independentista.

Anuncios Lee mas

Es una sentencia de la justicia europea a favor del líder independentista catalán, Oriol Junqueras, pero no necesariamente significa su excarcelación. Dependerá de las autoridades españolas.

Junqueras, quien fue vicepresidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017, fue puesto en prisión provisional el 2 de noviembre de 2017 y condenado el pasado 14 de octubre a 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación, tras su participación en el referendo independentista de la región, no autorizado por Madrid, y celebrado el 1 de octubre de 2017.

Pero el líder político fue elegido diputado para el Parlamento Europeo en las elecciones del 26 de mayo de 2019. El Tribunal Supremo de España no permitió que Junqueras, en ese momento en prisión preventiva, abandonara la cárcel para posesionarse oficialmente como eurodiputado, al señalar que habría riesgo de fuga. Según la justicia española, Junqueras no es un eurodiputado consolidado y por tanto no gozaba de inmunidad, pues no completó los trámites exigidos por la ley nacional.

Sin embargo, este 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la condición de eurodiputado y la inmunidad se adquieren desde la proclamación de los resultados, aunque no se haya cumplido el proceso que fija la legislación española para asumir el escaño.

Miembros del partido político Esquerra Republicana de Catalunya, del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reciben con beneplácito la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre avalar la inmunidad para Junqueras, elegido como eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2019. En Barcelona, España, el 19 de diciembre de 2019. EFE/ Quique García

La corte, con sede en Luxemburgo, señaló que el tribunal español debió levantar cualquier medida provisional contra Junqueras, para permitirle desplazarse a la Eurocámara y participar en la sesión constitutiva sobre la nueva legislatura del Parlamento Europeo.

En estos casos, las autoridades europeas indican que si el Tribunal Supremo español considera necesario mantener la medida de prisión provisional tiene que solicitar, en el menor tiempo posible, que el Parlamento Europeo suspenda la inmunidad del implicado.

Ahora, los magistrados de la Unión Europea dejan en manos de la alta corte de España “apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el señor Junqueras”.

El tribunal español ya señaló que evaluará “en profundidad” el fallo de Luxemburgo y dio cinco días la defensa y a la parte acusadora para presentar sus argumentos sobre si Junqueras debe salir de prisión y posesionarse como eurodiputado. O si, por el contrario, la situación del independentista se mantiene, debido a que recibió sentencia firme. El Supremo español tomará una decisión después de transcurrido el plazo.

Por su parte, el partido Esquerra Republicano, del cual Junqueras es uno de sus líderes, exigió la "nulidad del juicio y la libertad inmediata" del exvicepresidente catalán, como consecuencia del fallo de la justicia europea.



Con EFE y Reuters