"¿Qué puede hacer el esquí para perdurar?", se pregunta la esquiadora Shiffrin por el calentamiento global

Courchevel (Francia) (AFP)

La triple ganadora del Gran Globo de Cristal, la estadounidense Mikaela Shiffrin, que esquía de récord en récord, parece ser consciente de que el futuro de su deporte no está completamente asegurado con el calentamiento global, y se pregunta en una entrevista con la AFP si "en 40 años no se esquiará más".

Tan solo 17ª en el gigante de Courchevel el martes, un mal resultado raro en la esquiadora de 24 años y 62 victorias en la Copa del Mundo, Shiffrin se ausentó del primer entrenamiento de descenso el jueves en Val d'Isère, poniendo en duda su participación en las pruebas del fin de semana (descenso el sábado, combinada el domingo).

PREGUNTA: ¿Observa como esquiadora el deshielo de algunos glaciares?

RESPUESTA: "Sí, me entreno menos que antes pero es evidente, por ejemplo cuando vamos a Sölden cada año (en Austria, para la inauguración de la temporada en el glaciar de Reiteralm), el hielo se transforma en tierra".

P: El esquí es un deporte natural, pero presenta un importante impacto de carbono...

R: "Dependemos de la naturaleza y no somos capaces de reducir nuestro propio impacto sobre ella... Es una enorme contradicción. Lo pienso a menudo. ¿Qué puede hacer el esquí de competición para perdurar? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener nieve todavía? Durante la temporada tengo desgraciadamente muchas otras cosas en la cabeza... A diario intento hacerlo todo bien, esquío, me entreno... Pero luego me doy cuenta de que quizá en 40 años no se esquiará más. Me pregunto en este momento si me estoy perdiendo lo esencial".

P: ¿Qué puede hacer el esquí para reducir su impacto de carbono?

R: "El primer problema son nuestros desplazamientos, casi siempre en avión. No creo que el tráfico aéreo esté cerca de detenerse, hoy en día dependen demasiadas cosas de él. He leído últimamente sobre los aviones de hidrógeno, que utilizarían menos carburante. O cómo volar más rápido para reducir la duración del trayecto".

P: ¿Piensa que el calendario de las competiciones está bien pensado bajo este punto de vista?

R: "Claramente el calendario puede mejorarse. Por ejemplo Levi (Finlandia) es una de mis carreras favoritas. Pero antes de llegar allí, en noviembre, estoy en Estados Unidos entrenando. Luego tomo el avión hasta Finlandia, después regreso a Killington en Estados Unidos (etapa de la Copa del Mundo en Vermont), luego a Lake Louise en Canadá antes de regresar a Europa y de nuevo a Escandinavia más adelante en la temporada. Eso no es para nada eficiente. Podríamos por ejemplo planificar un verdadero circuito de competiciones en Estados Unidos que sea lógico con las distancias de viaje más cortas posibles antes de volver a Europa definitivamente. Sería bueno también para la salud de los deportistas. La próxima temporada, por ejemplo, vamos a China, Yanqing, para el 'test-event' (antes de los Juegos de 2022), pero solo nos quedamos una semana antes de marcharnos..."

P: ¿Sería posible juntar más a menudo las competiciones de mujeres y hombres?

R: "Claramente sí, muchos deportes ya lo hacen, permitiendo a todo el mundo viajar juntos. Eso sería interesante en esquí alpino (ya es el caso para las pruebas de inauguración y de cierre de la temporada)".

P: Usted es la número uno del mundo, ¿podría tomar la palabra en nombre de todos los esquiadores para plantear estas cuestiones?

R: "Todavía soy joven. Año tras año voy ganando confianza y cada vez tomo más la palabra, me siento más cómoda para expresar públicamente opiniones personales. Pero para dirigirse a la FIS (Federación Internacional de Esquí) es necesario que todos los deportistas estén juntos. Una sola persona no puede hacer nada, los esquiadores, incluso los más influyentes, terminan pasando de moda y son sustituidos por los más jóvenes".

© 2019 AFP