Al menos seis muertos deja violenta jornada de protestas en India

Se trata de la jornada más violenta de las últimas dos semanas, tiempo en que los ciudadanos han protestado masivamente contra la Ley de Ciudadanía por considerarla discriminatoria.

La última enmienda a la Ley de Ciudadanía sigue causando enfrentamientos en India. Este viernes 20 de diciembre se registró la jornada más mortífera de las últimas dos semanas: seis personas perdieron la vida y más de 30 resultaron heridas en medio de las protestas en las que participaron miles de ciudadanos.

Los hechos se registraron en varias ciudades del estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, y un constante escenario de tensiones entre la mayoría hindú y la minoría musulmana.

Sin embargo, integrantes de diversos grupos han salido a las calles porque consideran que la Ley de Ciudadanía discrimina a los musulmanes y no refleja el espíritu laico de India.

O. P. Singh, comandante de la Policía estatal, aseguró que las muertes de esta jornada no se produjeron por disparos de los agentes, no obstante, no dio datos sobre lo ocurrido. El oficial agregó que 144 personas fueron arrestadas.

Un hombre musulmán pasa junto al personal de la Fuerza de Acción Rápida durante una protesta contra una nueva ley de ciudadanía, en Delhi, India, el 19 de diciembre de 2019. Danish Siddiqui / Reuters

Con los fallecidos de este viernes, la cifra total asciende a 13 personas muertas en las últimas dos semanas. Tres personas perdieron la vida el 19 de diciembre en la ciudad de Lucknow, la capital de Uttar Pradesh, y otras dos en Mangaluru, estado de Karnataka, en el sur de país. Además, la semana pasada cuatro personas más murieron en Assam.

La Ley de Ciudadanía: el motivo de las protestas

Las multitudinarias movilizaciones empezaron el pasado 11 de diciembre, luego de que el Parlamento aprobara, el día 9, una enmienda a la Ley de Ciudadanía impulsada por el Gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi.

La legislación facilita el proceso para obtener la ciudadanía a los integrantes de las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana, provenientes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, que se hayan establecido en el país antes de 2015 siempre y cuando no sean musulmanes.

Los críticos de la norma y del Ejecutivo, además de reprobar la discriminación a los musulmanes, dicen que conceder la ciudadanía con base en la religión vulnera la Constitución.

Con Reuters y EFE