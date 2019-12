Expresidente peruano Fujimori coordina campaña parlamentaria desde prisión

Anuncios Lee mas

Lima (AFP)

El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años, estuvo coordinando desde prisión la campaña de su partido para los comicios parlamentarios de enero, aunque en 2018 había asegurado que estaba retirado de la política, dijeron medios este viernes.

La prensa difundió el audio de una conversación del exmandatario (1990-2000) con un posible candidato al parlamento del partido fujimorista Fuerza Popular, que lidera su hija mayor, Keiko Fujimori.

En el audio Fujimori, de 81 años, habla con Crisóstomo Benique, aspirante al Congreso por la región andina de Puno.

“No tenga duda de la posición: número 4. Yo lo voy a guiar, soy experto en estas cosas. Yo le he echado ojo, usted va a ser congresista”, señala el expresidente, según el audio difundido por el diario La República.

"Estamos en contacto, lo espero el jueves a la hora del almuerzo", agrega.

Benique dijo al Canal N que él difundió la conversación "porque los medios en Juliaca (en la región de Puno) no creían que había conversado con el expresidente".

"Ha sido más o menos entre 13 ó 14 de noviembre. Él estaba ahí en el fundo Barbadillo (el predio de la cárcel en el este de Lima). Él es el que me llama, yo no sé su teléfono de él. Tengo entendido que el teléfono público que tiene solo recibe llamadas, no puede llamar", narró.

La candidatura de Benique fue desestimada por el Jurado Electoral tras haber omitido información en su hoja de vida.

Fujimori, condenado por crímenes contra la humanidad y corrupción, había asegurado en abril de 2018 que "estaba jubilado en la política".

Y en julio de 2018, con motivo de su cumpleaños 80, dijo que se dedicaría en adelante a "unir a (su) familia, mejorar en lo que pueda (su) salud y hacer un balance equilibrado y sereno de (su) vida".

Keiko Fujimori salió libre a fines de noviembre tras 13 meses de prisión preventiva por el escándalo de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y este miércoles dijo que haría una pausa en sus actividades políticas.

"Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas porque mi prioridad es y será siempre mi familia, y enfrentaremos este proceso con la familia completa", dijo en un video.

El fujimorismo ha sido la fuerza más votada en Perú desde 1990. En los comicios de 2016 ganó una abrumadora mayoría en el Congreso, la que ahora arriesgará en las elecciones complementarias de enero, convocadas por el presidente Martín Vizcarra tras haber cerrado el Congreso el 30 de septiembre.

