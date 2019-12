Colombia: Gobierno de Duque aprueba la polémica reforma tributaria que rechazaban las protestas

Esta reforma contempla beneficios para las grandes empresas y fue aprobada durante la madrugada colombiana en la Cámara de Representantes, pese a la oposición de los manifestantes, que han protagonizado durante estas semanas los paros en el país.

La Cámara de Representantes de Colombia sacó adelante la polémica reforma tributaria contra la que claman los manifestantes desde hace casi un mes. 98 votos a favor y 45 en contra en plena madrugada colombiana han dado el visto bueno a esta ley, después de que este jueves 19 se aprobase en el Senado. La oposición cree que solo beneficiará a las grandes empresas, pero el Gobierno de Iván Duque defiende su necesidad.

Lo cierto es que esta medida estaba en la agenda del presidente y su equipo desde que llegaron al poder en 2018. Desde hace meses se intenta materializar la llamada ‘Ley de Crecimiento Económico’ con el argumento de aumentar el empleo y revitalizar la economía.

¿Pero por qué es una pieza fundamental en el eje de este Gobierno la reforma tributaria? Según explicó a France 24 el director del Instituto de Pensamiento Liberal y columnista de Silla Vacía, Héctor Riveros, “esta reforma refleja la política económica del Gobierno”.

Pero matiza, no es habitual en Colombia. “Esta reforma tiene el fundamento de reducir impuestos a empresas con la excusa de generar empleo. Las anteriores pretendían recaudar más impuestos”.

Para la Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, María José Pizarro, “el sentido de esta reforma es que Iván Duque y su equipo adquirieron una serie de compromisos durante la campaña electoral de 2018 con determinados sectores económicos”. Algo que desmienten desde el Gobierno.



Reducción del impuesto sobre la renta para empresas

La reducción de impuesto sobre la renta será más que significativa para las empresas. De 2020 a 2022 pasarán de contribuir con el 33% al 30% en el impuesto sobre la renta. Una medida que costará al fisco 392 millones de dólares. La excusa es que esto generará más empleo. De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cree que están “siendo justos”, ya que “esta disminución en el impuesto de renta es para todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes".

Respecto a los beneficios para los trabajadores, es donde surgen las mayores dudas. Es cierto que estas medidas han servido para generar empleo y crecimiento en algunos países, pero no siempre funciona.

De hecho, el señor Riveros duda seriamente sobre su funcionalidad en Colombia al afirmar que “aunque se bajen impuestos, los precios a pie de calle no bajan en este país. Entonces si los precios no bajan, no hay mayor demanda y si la demanda de productos no aumenta no se necesitan nuevos trabajadores para fabricar más”.



¿Cómo se suplirá esa bajada de ingresos en el Estado?

El Gobierno de Iván Duque confía en que esta reducción en el ingreso de impuestos se supla con el crecimiento económico. El mismo ministro de Hacienda aseguró que este crecimiento “brindará más de 965 millones de dólares a las arcas, que, sumados a la mayor eficiencia en el combate contra la evasión fiscal, suplirá este déficit”.

Pero los economistas advierten que viene una crisis mundial y que esta bajada puede generar un déficit fiscal a partir del 2021. La señora Pizarro duda que el crecimiento supla a los impuestos, que los considera fundamentales “para el desarrollo en todos los aspectos del país” y prosigue al asegurar que “nadie sabe con certeza como se suplirá el agujero generado”.



¿Trae beneficios para el contribuyente?

Algunas de las medidas estrella presentadas por el Gobierno en esta reforma giran en torno a la devolución o supresión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se anunció que las 2,8 millones de familias colombianas que son consideradas de bajos ingresos tendrán una devolución total del IVA de lo comprado en un año.

"Vamos a demostrar que la devolución del IVA será un éxito y se reflejará en la disminución del índice que mide la desigualdad entre las familias” afirmó el ministro de Hacienda.

Para Riveros “esto es una medida positiva”. Pero confía en que “esto no signifique un aumento en el IVA de los productos con la excusa de que las familias más pobres no lo pagarán. Esto afectaría a la clase media mucho”.

Además de eso, se reducirá la contribución en salud de los pensionados del 12% al 4% y se han aprobado incentivos tributarios a menores de 28 años. Medidas que para Riveros tienen que ver con la fuerza ejercida durante estas semanas de paro.



Supresión del IVA, ¿beneficio para consumidores o para empresas?

Además, se anunció que durante tres días no se cobrará el IVA a algunos productos. Para la representante Pizarro esto “es una mera medida propagandística”. Y añade que “una bajada del IVA repercutiría si lo hiciese en los productos básicos de la canasta”.

Y Riveros advierte que “la supresión del IVA no está diseñada para beneficiar al consumidor, es una medida para ayudar a los comerciantes a deshacerse del stock de sus tiendas en fechas en las que las ventas se reducen significativamente”.

El descuento en la tarifa del IVA para adquisición de bienes de capital también beneficiará a las grandes empresas que no tendrán que pagar este impuesto al adquirir equipos para sus compañías.

Esta aprobación aleja aún más las posturas del Ejecutivo de Iván Duque y del Comité del Paro, que mantiene que la principal perjudicada será la clase media del país. El Gobierno está en su popularidad más baja desde su elección en 2018 y esta reforma está dentro de un paquete de medidas propuestas.