Disturbios en Hong Kong tras manifestación de apoyo a la etnia uigur

La Policía antidisturbios de Hong Kong lanzó gas pimienta para dispersar a una multitud de manifestantes en el centro del distrito financiero. Los desórdenes ocurrieron después de una movilización masiva en apoyo a la etnia china uigur, en medio de las denuncias de asedio por parte de China.

Una jornada que había comenzado pacíficamente terminó en violencia cuando docenas de agentes se dirigieron a una plaza pública, cercana al puerto de Hong Kong, y se enfrentaron con los manifestantes, que arrojaron botellas de vidrio y piedras contra ellos.



Hasta ese momento, las movilizaciones se habían desarrollado en calma. Más de 1.000 personas salieron a la calle durante la tarde con banderas uigur, como muestra de apoyo a esa etnia musulmana, que recientemente han denunciado abusos por parte del Gobierno de Xi Jinping.

La protesta hace parte de más de seis meses de demostraciones en contra de la administración China, en búsqueda de que la región hongkonesa mantenga su autonomía y que no se intervenga en los procesos democráticos de la ciudad.



Una mujer de 41 años, llamada Wong, salió a la calle y dijo que "la libertad y la independencia deberían existir para todas las personas, no solo para Hong Kong”.



Activistas y expertos de la organización de Naciones Unidas denuncian que a menos un millón de uigures y de miembros de otros grupos minoritarios musulmanes fueron detenidos en campos en in Xinjiang desde 2017, en una campaña de tortura que ha sido condenada por Estados Unidos y por otros países.

Beijing insiste en que está dando capacitación vocacional para ayudar a erradicar el separatismo y enseñar nuevas habilidades y niega cualquier maltrato a los uigures.



Las protestas de Hong Kong entran al séptimo mes



Las protestas en Hong Kong entraron en su séptimo mes demandando el fin de lo que los ciudadanos opositores denominan como una intromisión china en las libertades que fueron concedidas a la ex colonia británica cuando regresó al dominio chino en 1997.

China niega haber interferido y dice que está comprometida con la fórmula de "un país, dos sistemas", por lo que responsabiliza a fuerzas extranjeras por fomentar los disturbios.

Pero la represión de la Policía a las manifestaciones y el uso frecuente de gases lacrimógenos ha derivado en más agresividad por parte de los manifestantes, quienes piden la democracia plena y una investigación independiente sobre la brutalidad policial.

Mientras tanto, la economía está en recesión, debido a la inestabilidad por las protestas callejeras. Las empresas han sufrido el impacto de los bloqueos y muchas podrían cerrar; además, el turismo cayó, pues los visitantes prefieren estar lejos del conflicto.