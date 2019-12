Equipo Energy Standard gana primera edición de liga de natación

Anuncios Lee mas

Las Vegas (Estados Unidos) (AFP)

El equipo Energy Standard, que incluye al francés Florent Manaudou, ganó este sábado la primera edición de la Liga Internacional de Natación (ISL), y la sueca Sarah Sjöström fue coronada mejor nadadora de la competencia (MVP), al cierre de la 7ª y última etapa en Las Vegas.

La victoria de Sjöström sobre la australiana Cate Campbell en los 50 metros libres permitió este doble golpe, ya que la sueca terminó 3.5 puntos por delante del estadounidense Caeleb Dressel en la carrera por el título de MVP.

"Estoy muy feliz de haber podido ganar este título", dijo Sjöström. "Me he enfrentado a algunos de mis competidores más fuertes en casi todas mis pruebas. No estoy acostumbrada a este tipo de carrera con tanta frecuencia".

La sueca consideró que la competencia de hombres y mujeres por el título de MVP era muy importante en un momento en que la igualdad financiera en todas las áreas, incluido el deporte, se ha convertido en algo muy importante.

"Creo que competir con los hombres es uno de los mejores aspectos del ISL", dijo Sjostrom.

Dressel, que ocupa el segundo lugar en la clasificación general individual, dijo que no tenía problemas para ver a una mujer adelantarle: "No lo veo como un deshonor. Sí, una mujer me golpeó hoy, y lo vivo bien".

El estadounidense ganó un total de cinco pruebas durante estos dos días en Las Vegas, especialmente el viernes contra el francés Manaudou al desposeerlo de su récord en 50 metros libres.

Dressel todavía dominó al francés el sábado, pero el lugar final de Manaudou permitió que su equipo Energy Standard obtuviera el título por delante del equipo London Roar. Cali Condors terminó tercero y LA Current cuarto.

El gerente general de Energy Standard, James Gibson, dijo que reclutó nadadores para mano a mano y carreras de relevos: "En el papel, no éramos el mejor equipo. Ganamos cuando era importante (duelos y relevos).

"Hoy teníamos 37 puntos atrás y ganamos". "Por eso nos fijamos en el deporte", agregó Manaudou. "Hay un equipo en el papel, pero en el agua puede ser diferente".

