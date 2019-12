Evo Morales convoca a su partido en Argentina para elegir candidato a las elecciones

El ex presidente boliviano Evo Morales habla durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el 19 de diciembre de 2019.

El 29 de diciembre se reunirán los representantes regionales del partido Movimiento al Socialismo en la frontera entre Bolivia y Argentina para debatir el futuro del partido y quien será su candidato para las elecciones anunciadas para 2020.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que los dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se desplazarán el próximo 29 de diciembre a Buenos Aires para debatir y convocar un encuentro en la frontera con Bolivia donde elegirán a su candidato a los comicios bolivianos.

El vacío de poder es evidente entre las filas del MAS desde la renuncia a la presidencia de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, y ante la imposibilidad de regresar a Bolivia, debido a la orden de captura emitida por la Fiscalía del país, la única opción es que la membresía del partido se traslade hasta Morales.

"Esta madrugada decidí convocar a los dirigentes del MAS. Van a venir a Buenos Aires, el domingo 29, dirigentes de los 9 departamentos. Ahí vamos a debatir y vamos a sacar la convocatoria donde vamos a reunirnos con seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia y ahí vamos a elegir nuestro candidato", afirmó en una entrevista con Radio La Red.

Convocamos a los dirigentes del MAS de los 9 departamentos a una reunión el 29 de diciembre en Buenos Aires, para evaluar y organizar el gran encuentro donde elegiremos a nuestros candidatos y candidatas para las próximas elecciones. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 21, 2019

El exmandatario detalló que, en el encuentro fronterizo, al que acudirán "unos 1.000 dirigentes y delegados", habrá representantes del Gobierno argentino para garantizar "cierta seguridad".

Evo Morales llegó a Argentina el 12 de diciembre después de que este país le otorgase asilo y tras un periplo por Latinoamérica que lo llevó a México y Cuba tras su partida de Bolivia luego de su renuncia.

En Argentina, Morales ha contado con el apoyo de sindicalistas y sectores del entorno de la izquierda. "Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera. Me van a acompañar, pero también el Gobierno nacional de Argentina por seguridad", agregó.

Las elecciones del 20 de octubre precipitaron la renuncia de Morales luego de 14 años en el poder y la intención de mantenerse en la presidencia durante otra legislatura. Las sospechas de manipulación en las elecciones generaron protestas por parte de la oposición boliviana y la investigación de órganos como la Organización de Estados Americanos, que concluyeron que los comicios “tuvieron irregularidades”.



Sin fecha para nuevas elecciones y sin líder en el MAS

La presidenta interina de Bolivia solo ha confirmado que habrá elecciones en el país, de nuevo, en 2020. Pero aún se desconoce la fecha. Algunos candidatos como Carlos Mesa ya se postularon para tomar parte en los comicios de nuevo, pero la incógnita en torno al MAS es muy grande.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara, este jueves 20 de diciembre, una ley que amplía de dos días a diez el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria. Una vez que ese tribunal anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

Evo Morales ya no es una opción debido a la imposibilidad actual que tiene de regresar a su país. De hecho, su rol ya está claro de cara a la campaña, será el jefe y organizador de la misma desde Argentina.

No hay nombres en claro para sustituirle. Y el mismo Morales se muestra ambiguo cuando sale el tema. Cuando se le cuestionó sobre la figura del nuevo candidato afirmó que "hay muchos" y deslizó los nombres de los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía, Luis Arce y el joven y popular político Andrónico Rodríguez. Rodríguez es el mejor valorado en las encuestas que se manejan desde Bolivia.

Parece claro que una nueva etapa se abrirá en el Movimiento al Socialismo después del 29 de diciembre. El partido quiere ofrecer una nueva cara y ver hasta qué punto pueden volver a hacerse con la presidencia de Bolivia una vez se convoquen elecciones.

