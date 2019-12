Macron renuncia a su pensión vitalicia en medio de tensión por reforma de la jubilación

Aunque Macron se encontraba en África, buena parte de su atención parecía estar en Francia, en donde avanza una huelga en el sistema de transporte en contra de la reforma pensional que busca el Gobierno. El sábado, Macron pidió una tregua navideña a los sindicatos que realizan esa protesta y después se conoció que no aceptará su pensión vitalicia cuando abandone el cargo.

El Palacio del Elíseo, la sede presidencial, informó que el mandatario se acogerá al sistema pensional por puntos del “pueblo francés” renunciando a los aproximadamente 6.200 euros brutos mensuales a los que tiene derecho. El Elíseo declaró que esa decisión se tomó por una cuestión de ser “ejemplar y coherente”.



En vísperas de la navidad, Francia vive los desplazamientos típicos de estas fechas a la mitad de la capacidad del principal operador ferroviario SNCF en algunas de sus líneas.



De acuerdo con una encuesta publicada este domingo por la agencia IFOP, el apoyo a este paro ha caído un 3%. Sin embargo, el respaldo total sigue siendo de un 51% mientras que un 20% dice tener cierta simpatía por el movimiento.

Macron se despide de África con el desafío de cambiar la estrategia en el Sahel

Emmanuel Macron llegó a Níger este domingo 22 de diciembre en momentos en donde el papel de Francia en esta región está en entredicho. El líder galo se reunió con su homólogo Mahamadou Issoufou en Niamey y ambos rindieron un homenaje a los 71 soldados que fallecieron a comienzo de mes en un atentado contra un cuartel militar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de Níger, Mahamadou Issoufou, comparecieron juntos en un homenaje a 71 soldados fallecidos en Niamey, Níger. 22 de diciembre de 2019. Tagaza Djibo / Reuters



Ataques como ese, reivindicado por el grupo Estado Islámico, son los que han puesto la lupa sobre los 4.500 uniformados que París tiene en el centro y occidente de África. El mismo Macron dijo que “si una nación soberana en la región dice que no necesita presencia francesa o internacional, entonces no deberíamos estar ahí”.



El mandatario tiene previsto reunirse el próximo mes con los líderes de Níger, Mali, Burkina Faso, Chad y Mauritania en la localidad de Pau, en los pirineos franceses. Como antesala de ese encuentro, Macron ya expresó este domingo que necesitan “definir con mucha más claridad los objetivos militares, políticos y de desarrollo para los próximos seis, 12 y 18 meses”. Para Macron, estas naciones han llegado a un “punto de quiebre”.



Por su parte, Issoufou espera que en Pau “lancen un llamado a la solidaridad internacional para que el Sahel y Francia no estén solos en este combate”.

Macron se despide así de África después de tres días en donde también recorrió Costa de Marfil. Allí, el presidente afirmó que el colonialismo fue “un error de la República” y anunció el fin del franco CFA, una moneda que se utiliza en ocho países de este continente. Esta divisa, denominada por el mismo Macron como un “vestigio del colonialismo”, será reemplazado por el denominado ‘eco’.



