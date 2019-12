No habrá misa de Navidad en Notre Dame por primera vez en dos siglos

Este año la catedral no celebrará la misa de gallo, algo que no sucedía desde 1803. Así lo confirmaron las autoridades, mientras continúan las obras de reconstrucción ocho meses después del incendio que destruyó parte del monumento.

La misa de Navidad estará a cargo del administrador de la catedral, Patrick Chauvet, informó la oficina de prensa de la catedral Notre Dame de París. Solo que en esta ocasión tendrá lugar en la vecina iglesia de Saint-Germain l’Auxerrois, detrás del Museo del Louvre.

Notre Dame, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, fue devastada por un incendio el pasado 15 de abril. La aguja estilo gótico, el techo, así como varios objetos de inestimable valor fueron devorados por las llamas.

A lo largo de la historia, el monumento siempre había permanecido abierto, aún en periodos tumultuosos como la ocupación Nazi entre 1940 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. La única excepción remontaba a la Revolución Francesa.

En la actualidad, los escombros permanecen en varias tiendas de campaña frente a la capital, entre miles de piedras y algunas piezas metálicas que los arqueólogos están restaurando.

La catedral aún no está a salvo

El arquitecto a cargo de la restauración, Philippe Villeneuve, dijo a France 24 a principios de este mes que le preocupaban las bóvedas del techo. “Si quitamos la madera quemada y las piezas que la enmarcan, conjugado con los elementos metálicos que han podido acumularse desde el 15 de abril, no sabemos lo que pueda pasar”, explicó. “Por eso no podemos decir que hoy por hoy la catedral está a salvo”.

El presidente Emmanuel Macron fijó una meta de cinco años para reparar la estructura por completo que permanece cubierta por un andamio y una grúa inmensa que pende sobre ella.

La fiscalía de París abrió, el pasado mes de junio, una investigación sobre posible negligencia, sugiriendo que una colilla de cigarrillo o una falla eléctrica pudieron ser el origen del incendio.

Por su parte, el ministerio de Cultura aseguró en octubre de 2019 que ya se ha recolectado cerca de 1.000 millones de euros para la reconstrucción de la catedral. Un portavoz de Notre Dame dijo, durante el verano, que el dinero venía en su mayoría de particulares y pequeños donantes, a pesar de los anuncios millonarios de varios franceses acaudalados.

Adaptación de France 24 en Inglés y AFP