Argentinos hacen balance y plantean expectativas: "Lo que me pasó no quiero que se repita"

Pasadas las elecciones y el cambio de gobierno, France 24 en Español le preguntó a ciudadanos argentinos, en Buenos Aires, qué balance hacen del año 2019 y qué esperan para 2020.

El 2019 fue el último de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que no consiguió la reelección y dejó un balance en lo económico sin buenos resultados. El 2020 será el primer año año completo de mandato del nuevo presidente Alberto Fernández, tras asumir el pasado 10 de diciembre y los retos no son pocos.

La crisis económica, los sueños, las expectativas y algo de pesimismo de los argentinos consultados permearon este experimento de France 24 en Español.



Esto respondieron los entrevistados:



Julián Santaguida, 28 años, contador público

Julián Santaguida: "Estuve seis meses sin trabajo, pero era mejor eso y buscar que estar en un lugar donde ni nos pagaban". Natalio Cosoy / France 24



El balance de 2019: Y bueno, a mí me tocó mala experiencia. Yo trabajo en un grupo de empresas, una de ellas era la más importante en un laboratorio y por el tema de la crisis tuvimos que presentar el concurso preventivo de quiebra. Así que estuve todo el año encargado de eso y lo pudimos mantener recién en diciembre, obviamente con atraso de sueldo, sin obra social, sin ART, mucha mucha gente despedida y nada, así que es muy, muy difícil. Por suerte este año, en enero, ya directamente renuncié porque no estaban pagando los sueldos. Estuve seis meses sin trabajo, pero era mejor eso y buscar que estar en un lugar donde ni nos pagaban. Y bueno, ahora en julio, por suerte conseguí. Por lo menos cobro todos los meses.



Las expectativas para 2020: Esperemos que la cosa mejore. Para el año que viene espero que se empiece a recuperar la cosa, la situación económica general. Yo te hablo de mi caso en particular, la verdad es que, como a todos, todo nos aumentó, estoy ganando significativamente mucho menos que lo que ganaba a principio de 2018. Así que bueno, nada, esperemos que revierta.



Abel Corbalán, 26 años, estudiante de profesorado de historia



Abel Corbalán: "Ya se siente en la calle el clima de esperanza, de fe". Natalio Cosoy / France 24

El balance de 2019: La verdad, fue duro para todos. Más allá de que te afecte personalmente, uno tiene familia, tiene conocidos y ve cómo gente queda sin trabajo, cómo le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Y bueno, cuando venimos de un proceso de cuatro años de un gobierno así, que se dedica a representar a su sector, que es el sector más apoderado de esta sociedad, hay gente que siempre va a quedar desprotegida, entre ellos nuestros abuelos, nuestros niños, nuestros jubilados, el empleado. Entonces sí afecta profundamente. Mi papá es trabajador del Estado. En el laburo de él corrieron compañeros de trabajo. Entonces lo viví de cerca. Compañeros de estudio que no pueden terminar su carrera porque están con problemas económicos, porque tienen que salir a laburar, porque la cosa en la casa se pone difícil. Entonces, claro que afecta y nos afecta a todos.



Las expectativas para 2020: Obviamente simpatizo con este gobierno, con el gobierno que entra, con Alberto, con Cristina. Trabajé, milité para que ellos volvieran al gobierno y tengo la mejor. Ya se siente en la calle el clima de esperanza, de fe. Sabemos que nos dejan un país destrozado, un país totalmente difícil de levantar, pero creemos en la unidad de los argentinos, creemos en las convicciones del peronismo; y tanto personalmente como colectivamente creo que va a ser un año mucho mejor para todos.



Karina Lopuzzo, 48 años, organizadora de eventos

Karina Lopuzzo: "No tengo ni idea qué hacen, qué hicieron bien o mal". Natalio Cosoy / France 24



El balance de 2019: Para mí fue muy duro, porque yo había empezado una empresa y la tuve que cerrar, un emprendimiento personal y lo tuvo que cerrar. Había empezado genial y no lo pude sostener. Tuve que cerrar el negocio, dejar el personal, que tenía poco, afuera. Tenía dos personas ayudándome en la ambientación y organización de eventos y ya no era rentable porque la gente antes me contrataba mí y se iba a Once, a Avellaneda, a comprar para decorar porque les salía más barato, y es lógico. Sigo independiente, sola.



Las expectativas para 2020: Mirá, yo no tengo... soy apolítica, no tengo ni idea qué hacen, qué hicieron bien o mal. Solamente estoy como espectadora. Lo que me pasó no quiero que se repita. Estamos acá en la plaza (de Mayo) y vi la bandera y pensaba eso: sólo quiero que brille otra vez mi bandera y que salga adelante el país, y sin importar quién esté al frente. Que nos dejen crecer, que haya más educación, con la educación se crece. Que nos den la posibilidad de seguir siendo una Argentina libre como lo fuimos hasta ahora y no terminar siendo unos pocos los que piensan y el resto que los sigan, viste.



Ileana Kryskoski, 66, jubilada

Ileana Kryskoski: "Toda la familia, la gente, la calle, muy mal". Natalio Cosoy / France 24



El balance de 2019: Muy mal, sin los remedios que corresponden, con una jubilación que no es mínima, un poco más porque trabajé 38 años, pero un horror, un horror, un horror y un horror alrededor. Toda la familia, la gente, la calle, muy mal.



Las expectativas para 2020: Las mejores, porque uno tiene una esperanza y además yo ya sé algún integrante del equipo como son, yo los amo y espero que le vaya muy bien.



Alejandra Nasser, profesora (no quiso dar su edad)

Alejandra Nasser: "Lo que viene va a ser durísimo". Natalio Cosoy / France 24



El balance de 2019: Yo trabajo, tengo, siempre tuve, sigo teniendo. Lo que ocurre es que desde lo personal no podés ignorar que la gente que te rodea está en una situación espantosa y que los que perdieron el trabajo no lo van a recuperar hasta dentro de mucho tiempo y los que tienen tuvieron, tuvimos que bajar la calidad de vida.



Las expectativas para 2020: Estoy muy contenta con el cambio de gobierno, pero creo que no hay que engañarse. Lo que viene va a ser durísimo. Lo que ocurre es que no es lo mismo que vaya a ser durísimo pensando en que el cambio de política económica y general va a producir alguna modificación positiva, a que sea durísimo y siempre pensando que va a ser para peor.



José Antonio González, 60 años, empleado

José Antonio González: "Esperanzas tengo de que esto mejore, por lo menos que el país pueda salir adelante". Natalio Cosoy / France 24



El balance de 2019: El balance general medio, porque el país termina un año muy caótico y económicamente malo, donde las clases que están en peor situación son las que están atravesando un drama hoy en día, y con una economía mala. A mí me impactó pero quizás no tanto como en otras áreas, porque en el área en la que yo estoy trabajando, si bien uno no recuperó lo que es la inflación a nivel anual el salario no tuvo el retroceso que tuvieron muchísimos otros sectores.



Las expectativas para 2020: Expectativas medias. No creo que que vaya a mejorar mucho. Esperanzas tengo de que esto mejore, por lo menos que el país pueda salir adelante. Pero expectativas no muy buenas, porque no creo que se pueda salir rápido de esta situación en la que queda el país. Eso va a requerir mucho esfuerzo de todos.