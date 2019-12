Brasil multa a Facebook por USD 1,6 millones por uso inapropiado de datos

Anuncios Lee mas

Brasilia (AFP)

El gobierno brasileño anunció este lunes que impuso una multa de 6,6 millones de reales (USD 1,65 millones) a Facebook por "compartir indebidamente datos de usuarios".

El Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC) de Brasil sostiene que Facebook incurrió en una "práctica abusiva" al permitir que los datos de 443.000 usuarios de Brasil estuvieran disponibles de forma indebida para los desarrolladores de la aplicación "This is Your Digital Life" (Esta es tu vida digital), informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Esa aplicación -una encuesta psicológica- recolectó datos personales de millones de usuarios de Facebook en todo el mundo, que luego fueron transferidos para la consultora británica de marketing político Cambridge Analytica y utilizados sin consentimiento en campañas políticas, como la que dio la victoria al Brexit en el Reino Unido y a Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de 2016.

Las autoridades brasileñas empezaron a investigar el caso tras reportes de que usuarios brasileños también podrían haber sido víctimas del uso indebido de sus datos.

Facebook estimó en 2018 que los datos de 87 millones de usuarios fueron compartidos a la firma Cambridge Analytica.

Pero este lunes afirmó en un comunicado que "no hay evidencias de que datos de usuarios en Brasil hayan sido transferidos para Cambridge Analytica" y que está analizando sus "alternativas legales" para este caso.

"Hemos hecho cambios en nuestra plataforma, restringiendo las informaciones a las que pueden acceder los desarrolladores de aplicaciones", añadió la empresa, cuya sede en Brasil se encuentra en Sao Paulo.

El Ministerio de Justicia afirma que Facebook no informó adecuadamente a sus usuarios "sobre las consecuencias de la configuración de privacidad por defecto", sobre todo en relación a los datos de "amigos y amigos de amigos".

Facebook tiene diez días para apelar la decisión y un mes para pagar la multa, según el gobierno brasileño.

En julio, Facebook fue obligado a pagar una multa récord de 5.000 millones de dólares por la autoridad estadounidense de regulación de comunicaciones (FTC) por no proteger los datos personales de sus usuarios.

El gigante de las redes sociales anunció en septiembre que había suspendido "las decenas de millones" de aplicaciones potencialmente riesgosas en términos de respeto a la privacidad de sus usuarios.

© 2019 AFP