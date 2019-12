El futbolista Juan Quintero exige conocer paradero de su padre desaparecido en Colombia

Anuncios Lee mas

Bogotá (AFP)

El volante creativo Juan Fernando Quintero, figura del River Plate argentino y de la selección de Colombia, exigió este lunes que se esclarezca el caso de su padre, desaparecido hace 24 años cuando cumplía su servicio militar obligatorio al mando del nuevo jefe del Ejército.

"No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército (Enrique) Zapateiro, (...) pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó", escribió "Juanfer" en su cuenta de Twitter.

Aunque el ahora general Zapateiro fue absuelto judicialmente de la presunta desaparición forzosa del padre del futbolista de 26 años, sus familiares insisten en que el oficial dé explicaciones sobre el paradero de Jaime Quintero.

El entonces soldado desapareció en 1995 mientras prestaba servicio militar en una base de la Cuarta Brigada del Ejército en el municipio de Carepa (noreste), donde Zapateiro fungía como capitán.

"Estamos exigiéndole al ejercito nacional de Colombia que nos digan qué hicieron con Jaime", le dijo a Caracol Televisión Silvia Quintero, tía del jugador de la selección colombiana.

El talentoso mediocampista, quien militó en el fútbol portugués con el club Porto, tomó distancia de los señalamientos de sus familiares, pero pidió saber la verdad.

"Tengo el derecho como hijo a saber qué pasó con mi padre (...) por que (sic) he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales", agregó.

De acuerdo a la versión de la familia, Zapateiro le ordenó a Quintero trasladarse de Carepa a Medellín tras un supuesto altercado que habría tenido con el militar por actos de indisciplina.

"Para su regreso a Medellín, (Jaime) Quintero Cano fue enviado en un bus intermunicipal. (...) Sin embargo, el futbolista nunca llegó a su destino y desde entonces su familia reclama conocer su paradero" relató el periódico El Colombiano luego de entrevistar a los familiares.

Cuando su padre desapareció, el futbolista tenía 2 años de edad.

El mando militar remarcó en un reciente comunicado que Zapateiro fue absuelto de cualquier sospecha por un tribunal del departamento de Antioquia en marzo de 2001.

Sobre la desaparición "no existe prueba de responsabilidad contra el capitán comandante (...) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hoy mayor general designado como comandante del Ejército, así como en contra de ningún integrante del Ejército Nacional", concluyó el ejército en el escrito difundido en su página web.

En Colombia los casos de desaparecidos se cuentan por miles en medio de los más de 50 años de conflicto armado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (organismo oficial) registra casi 83.000, un número que casi triplica el de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX.

Este lunes Zapateiro tomó las riendas del Ejército en una ceremonia de posesión con las tropas militares en Bogotá, en reemplazo de Nicacio Martínez, cuestionado por la oposición y organizaciones internacionales por la ejecución extrajudicial de civiles a manos de tropas bajo su mando.

El nuevo comandante militar lideró en 2008 la operación en que fue abatido el jefe rebelde Raúl Reyes, entonces número dos de la ya disuelta guerrilla de las FARC, en territorio ecuatoriano. El ingreso de las tropas colombianas a suelo del país fronterizo desató una severa crisis diplomática entre Bogotá y Quito.

