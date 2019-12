Carlos Ghosn abandona Japón incumpliendo el arresto domiciliario

El expresidente de la alianza Renault Nissan, Carlos Ghosn, llegó durante noche del lunes a Beirut, Líbano, a bordo de un avión privado procedente de Turquía. Ghosn se encontraba bajo arresto domiciliario en Japón, a la espera de juicio por cargos de mala conducta financiera.

El depuesto presidente de la alianza de fabricación de automóviles, Carlos Ghosn, viajó el lunes 30 de diciembre a la capital de Líbano y aterrizó en el aeropuerto internacional Rafic al-Hariri de Beurit, según medios de comunicación internacionales.Se desconocen todavía más detalles sobre la llegada del exdirector de nacionalidad brasileña, francesa y libanesa ni si la salida se debe a un acuerdo o una huida.

No está claro cómo el empresario salió de Japón, donde se encontraba bajo estrictas restricciones impuestas por la Corte a sus movimientos y a la espera de juicio, que estaba programado para el próximo abril de 2020.

El empresario –que fue detenido en Tokio el 19 de noviembre de 2018- estaba bajo arresto domiciliario y se enfrentaba a cuatro causas judiciales relacionadas con una mala conducta financiera durante su etapa como director de la compañía automovilística. Ghosn siempre ha defendido su inocencia.

Por su parte, su abogado no ha hecho comentarios al respecto. Pero una persona no identificada le dijo al periódico The Journal que el empresario no creía que iba a recibir un juicio justo en Japón y que estaba “cansado de ser un rehén político industrial”.

Acusado de mala conducta financiera en el país nipón, pero lo niega

Entre los cargos por los que está acusado se incluyen ocultar ingresos y enriquecerse a través de pagos a concesionarios en Medio Oriente. Los movimientos y las comunicaciones de Ghosn estaban siendo monitoreadas y restringidas de cerca para evitar que huyera del país y manipulara pruebas, según un Tribunal de Tokio.

Si bien una vez fue elogiado por Nissan y considerado un “héroe”, la multinacional despidió al exdirector alegando que sus investigaciones internas revelaban una mala conducta durante su mandato.

Ghosn, nacido en Brasil, de ascendencia libanesa y ciudadano francés, comenzó su carrera en 1978 con el fabricante de neumáticos Michelin. Se mudó a Renault en 1996, donde supervisó un cambio en el fabricante de automóviles francés que le valió el apodo de “Le Cost Killer” (El asesino de costos, en español).

Luego de que Renault sellara una alianza con Nissan en 1999, Ghosn usó métodos similares para revivir la marca japonesa, que estaba en estado crítico, lo que le llevó a convertirse en una “superestrella comercial” en Japón.

Se espera que Ghosn ofrezca una rueda de prensa en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades japonesas investigan la posible huida del empresario.

Con Reuters y medios locales