El caso del futbolista Juan Fernando Quintero y su padre desaparecido en Colombia vincula a nuevo comandante del Ejército

La familia del jugador de River Plate cuestiona el papel del Ejército en la desaparición de su padre hace 24 años, en un caso que vincula al nuevo comandante Enrique Zapateiro. Quintero pidió saber la verdad.

Juan Fernando Quintero perdió a su padre cuanto tenía dos años. Se llama Jaime Quintero y no se sabe nada de él desde ese día de 1995, cuando desapareció en Antioquia (noroeste).



‘Juanfer’, como se lo conoce en el mundo del fútbol, es hoy una estrella consagrada que juega en River Plate, con recorrido en Europa y experiencia en dos Mundiales de Fútbol. Habla poco del caso, pero este lunes 30 de diciembre rompió el silencio.



Las declaraciones del delantero han sido primera plana en el país cafetero no solo por el nivel mediático del jugador, sino porque vinculan al nuevo comandante del Ejército Enrique Zapateiro.

3: tengo el derecho como hijo, al saber qué pasó con mi padre y eso él lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario ... solo quiero saber que paso .... — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019



“Tengo el derecho como hijo, a saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber”, manifestó Juan Fernando en un tuit. Desde su familia piden a Zapateiro que dé explicaciones al respecto.



Según la versión de sus tíos, Zapateiro, que se desempeñaba como capitán, envió al progenitor de Juan Fernando de regreso Medellín después de haber tenido un altercado en el municipio de Carepa (Antioquia), en donde prestaba servicio militar. Nunca más se supo de Jaime Quintero.



“Estamos exigiéndole al Ejército Nacional de Colombia que nos digan qué hicieron con Jaime”, afirmó Silvia Quintero, tía de Juan Fernando, a la cadena Caracol Televisión.



Precisamente Zapateiro asumió este lunes 30 de diciembre como nuevo comandante del Ejército en reemplazo de Nicacio Martínez, cuestionado por un artículo del diario The New York Times que lo señala de dar la orden a sus tropas de duplicar las bajas criminales sin importar si generaba muertes de civiles.

Gobierno colombiano anuncia la salida del polémico jefe del Ejército, Nicacio Martínez https://t.co/tcXHuZVpxz — FRANCE 24 Español (@France24_es) December 27, 2019



“No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del Ejército Zapateiro (…). Pero espero y aspiro tener un diálogo muy pronto”, expresó Quintero. A esa petición respondió el comandante y dijo ante la prensa que “las puertas de mi comando en el Ejército estarán abiertas para ti y tu familia”.



El Ejército asegura que no hay pruebas contra Enrique Zapateiro



En un reciente comunicado, el Ejército recoge que el comandante fue absuelto por un tribunal en marzo de 2001. “No existe prueba de responsabilidad contra el capitán comandante (…) Eduardo Enrique Zapateiro”.



El Ejército también "lamenta profundamente el hecho victimizante sufrido por la familia Quintero Cano, el cual deja en evidencia el actuar de grupos ilegales en esa zona, y que condujo a la desaparición del señor Quintero".

Con más de 34 años al servicio de #Colombia, el señor mayor general Eduardo Zapateiro, continuará la efectividad operacional, en cumplimiento del mandato constitucional, y bajo el respeto y acatamiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.#FeEnLaCausa pic.twitter.com/0EG8wo0mEF — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 30, 2019

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia hay cerca de 83.000 desaparecidos en los más de 50 años de conflicto armado, una cifra superior a lo vivido durante el Siglo XX en las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile.



Juan Fernando Quintero no es la única estrella del fútbol colombiano que ha sido marcado por el conflicto. Su compañero en la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, perdió a su padre cuando tenía cuatro años. Guillermo Cuadrado fue asesinado en la localidad de Necoclí, una zona que era un campo de batalla entre guerrilleros y paramilitares.

