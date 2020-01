Seis turistas alemanes muertos en un accidente al norte de Italia

Un conductor borracho habría arrollado a un grupo de jóvenes que salía de una discoteca en Lutago, cerca de la frontera austriaca.

Anuncios Lee mas

Un conductor aparentemente borracho habría dejado seis jóvenes muertos y once heridos al norte de Italia, cuando en horas de la madrugada chocó al grupo que salía de un club, confirmaron fuentes policiales.



El pequeño pueblo turístico, conocido por sus centros de esquí, vive una tragedia. Los jóvenes se encontraban cerca de un bus cuando un vehículo que avanzaba a alta velocidad los estrelló. El gobernador de la región de Alto Idigio, Arno Kompatscher dijo: "el Año Nuevo se inicia con una tragedia, estamos con las víctimas y sus familias".



Según los medios locales, un conductor de 28 años que vive en la zona fue detenido como responsable y se encuentra en un hospital vecino bajo la supervisión de la policía. Al lugar del accidente, en la región germano parlante, fueron trasladados 160 socorristas.



Dietmar Oselle, vocero de los bomberos, dijo sobre las víctimas: “era un grupo diverso, hay once heridos que ya fueron transferidos a varios hospitales de la provincia, pero también a Innsbruck".



Una recepcionista de un hotel que atestiguó el accidente describió la escena como dantesca: “gente en el suelo, gritos y dolor, una tragedia, no tengo palabras”, dijo la empleada al diario Corriere della Sera.



Por su parte, desde Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el consulado alemán estaba “en contacto estrecho con las autoridades italianas para proceder a la identificación de las víctimas y ofrecer asistencia a los afectados".



El lugar, muy visitado por los centros de vacaciones de Klausberg y Speikboden, ya vivió otro accidente apenas una semana atrás. Tres personas, también alemanes, una mujer y dos niñas, murieron en una avalancha en Tirol del Sur, la misma región de los Alpes Italianos.



Con AFP y Reuters