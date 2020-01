A cinco años de Charlie Hebdo, inicia el juicio con la mayoría de los sospechosos muertos

El 7 de enero de 2015, Francia se conmocionó por el asesinato de 12 personas que trabajaban en un popular magazine satírico, se cumplen cinco años de ese día que quedó grabado en los anales de ataques a la libertad de expresión.

Una caricatura del profeta Mahoma fue la excusa para el ataque. Dos hermanos franceses, seguidores de Al Qaeda, mataron a una docena de personas por lo que ellos consideraban una blasfemia a sus creencias. El magazine parisino, leído por 40.000 personas a la semana, defendía su derecho a incomodar a través de sus caricaturas y pagó un alto precio por ese fin.



Ahora, Francia se prepara para conmemorar los cinco años de esos ataques y un juicio contra los responsables avanza entre más sombras que luces. Chris Moore, periodista de France 24 en el tribunal, dice que el proceso es más “un proceso fantasma” ya que muchos de los 24 sospechosos están muertos o presuntamente muertos en Irak y Siria.

De los 24, solo cinco llegarán a los tribunales, los otros 19 volaron al entonces territorio controlado por la organización Estado Islámico y murieron en la lucha contra la Coalición Internacional que detuvo su avanzada.

Familiares y seres queridos de las víctimas esperan, de todas formas, que el proceso arroje luces sobre como planearon las operaciones y las redes que permitieron que los jóvenes se radicalizaran y tuvieran acceso a las armas en Francia.

El debate más allá del juicio

Pero además de las importantes muestras de solidaridad que se dieron esporádicamente en todo el mundo tras el asesinato, algunas cosas han cambiado en Francia.

El tipo de humor que representaba Charlie Hebdo, un humor oscuro e “irresponsable”, como ellos mismos lo llamaban, es cada vez menos recurrente en los medios franceses.

ÉVÉNEMENT 🔴 - Le 7 janvier 2020 à 20h, venez rencontrer l'équipe de Charlie à l'auditorium de Radio France ! Au programme : tables rondes et séance de dédicaces (cc @franceinfo). Pour vous inscrire, cliquez ici ⤵ https://t.co/5sVOmkDO7r — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) December 31, 2019

El portal The Conversation ejemplifica lo anterior, contando que en septiembre de 2017 el comediante Jérémy Ferrari denunció que varios medios habían cancelado entrevistas con él sobre su espectáculo. Las estaciones de televisión argüían que no estaban de acuerdo sobre la forma en la que él se burlaba del terrorismo y la guerra.

Para algunos comediantes es necesario que cualquier persona se pueda burlar de los fundamentalismos y de la religión. Para otros, hay que tener límites. El comediante Mustapha El Atrasi, de origen marroquí dijo a The Conversation que no es lo mismo que un comediante blanco, europeo de clase media se burle del terrorismo a que lo haga él que es de rasgos árabes. La libertad no es igual y la respuesta a las burlas puede ser igual de violenta.

Y en Francia ha podido más el miedo, tras la serie de ataques. La misma revista Charlie Hebdo, que alcanzó a publicar 120.000 ejemplares semanales tras los ataques para 2019 vio sus suscriptores reducirse drásticamente, a menos de 35.000. Ese año preguntó a sus lectores: “¿Siguen allí?”.

Il y a cinq ans, l’horreur terroriste et le crime antisémite frappaient la République. Pensées pour toutes les victimes de Charlie Hebdo, de l’Hypercacher et pour les policiers lâchement assassinés. Solidarité avec leurs familles et leurs proches. Nous n’oublierons jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2020

Las ceremonias de conmemoración tendrán lugar afuera del supermercado judío Kosher, escenario también de uno de los ataques.