Irán: 40 muertos y 213 heridos deja estampida que eclipsó el funeral de Soleimani en Kerman

Una mortal estampida cobró la vida de 32 dolientes que acompañaban la multitudinaria marcha fúnebre para despedir al general Qassem Soleimani, fallecido tras un ataque aéreo de EE. UU. en Bagdad. Las exequias de quien es reconocido como un héroe nacional habrían sido suspendidas.

El luto se extiende en la herida República Islámica. Los cientos de miles de personas que asistieron al cortejo fúnebre para despedir al comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia Revolucionaria, no imaginaron que la procesión terminaría en una tragedia. Las calles de Kerman que albergaron a un mar de personas este 7 de enero, quedaron saturadas de dolientes que lloraban la muerte de general, lo que produjo el mortal choque.

Citando a la agencia ‘Fars’, Reuters aseguró que la cifra de muertos se elevó a 40 y la de heridos a 213, aunque otros medios calculan en 35 los fallecidos y 190 los lesionados. Las autoridades iraníes todavía no han entregado un parte oficial.

"Hoy, debido a la gran congestión de la multitud, desafortunadamente algunos de nuestros conciudadanos que estaban de luto resultaron heridos y algunos murieron", dijo el jefe de servicios médicos de emergencia, Pirhossein Kolivand, a la televisión estatal. Pero desde tempranas horas de la mañana, el hacinamiento empezaba a amenazar el desfile fúnebre. “Yo vengo desde Shiraz, llegué a las 7 de la mañana y había muchísima gente en la plazoleta Azadi. Hubo momentos en que estuvimos a punto de entrar en shock, faltaba la respiración, pero los equipos de emergencia ayudaron rápido y nada pasó”, aseguró Mohsen Shiraz, durante la peregrinación.



Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en Irán, se desplazó hasta Kerman y aseguró que muchas personas perdieron sus zapatos y cayeron al piso en medio del tumultuoso cortejo fúnebre y dijo que incluso otras dijeron haber visto algunos cadáveres. A pesar de la mortal estampida, la periodista detalló que las personas querían dejar este hecho atrás para enfocarse de nuevo en la despedida de Soleimani y en el clamor de venganza que el líder supremo de Irán prometió al pueblo tras el asesinato del poderoso general que falleció durante un ataque aéreo estadounidense con drones el pasado viernes en la capital iraquí.



“Haremos que EE. UU. se arrepientan de lo que hizo”: comandante en jefe de la Guarda Revolucionaria

Los sentimientos de venganza y dolor recubren ahora el sentimiento nacional. Solemaini, que lideraba las fuerzas Quds, una unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar, era uno de los hombres más importantes para el Gobierno iraní. El fallecido general fue el arquitecto que llevó a la República Islámica a expandir su influencia en el extranjero. Y en línea con sus amenazas verbales hacia Estados Unidos, las autoridades iraníes aseguraron que responderá con fuertes represalias.



Durante el sepelio, el fuerte discurso de Hossein Salami, retumbó con fuerza en los oídos de los afligidos. El general aseguró a viva voz que “nos vengaremos de una forma dura, decisiva y haremos que EE.UU. se arrepienta de lo que hizo. Tengan fe y mantengan la calma, será decisivo y definitivo". Este mismo martes 7, mientras Soleimani era velado en su ciudad natal, el Parlamento iraní aprobó una moción para declarar al Pentágono y al Ejército de Estados Unidos como fuerzas terroristas.

El pueblo iraní asiste a una procesión fúnebre y entierro para el mayor general iraní Qassem Soleimani, jefe de la élite de la Fuerza Quds, que murió en un ataque aéreo en el aeropuerto de Bagdad, en su ciudad natal en Kerman, Irán , el 7 de enero de 2020. Mehdi Bolourian / Agencia de Noticias Fars vía Reuters



El segundo en hacer declaraciones fue el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, que dijo a la cadena ‘CNN’ que la muerte de Soleimani, “es un acto de agresión contra Irán, y equivale a un ataque armado contra Irán, y responderemos. Pero responderemos proporcionalmente”.

El canciller aseguró además que Donald Trump estaba amenazando con cometer un crimen de guerra internacional al comprometerse a atacar sitios culturales si Irán tomaba represalias contra el asesinato de Suleimani. “No respeta el derecho internacional y está preparado para cometer crímenes de guerra, porque atacar sitios culturales es un crimen de guerra, esta respuesta desproporcionada es un crimen de guerra. Pero a él no le importa. Los días de EE. UU. en nuestra región están contados, no porque alguien tome medidas contra él, sino porque no son bienvenidos”, confesó el jefe de la diplomacia iraní.

Las tensiones entre Washington y Teherán arden y parece que Trump no sabe cómo sofocar las llamas

A la sombra de su juicio político, la política militar del presidente en el exterior está ahora estampada en el paredón de las críticas y será revisada por la oposición. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, someterá a votación una resolución para “limitar” los poderes militares de mandatario republicano.

Pero si las cosas en el ámbito doméstico se complican, en Medio Oriente la escalada arrecia con mayor fuerza. Aunque Irán no se ha caracterizo durante su historia por hacer declaraciones frontales de guerra ni comenzar alguna, la retórica se elevó y tuvo eco, por lo menos, en Irak, un importante bastión para Estados Unidos, que tras lo acontecido con Soleimiani, inició esta semana un debate en el Parlamento para retirar a las tropas americanas de su territorio.

En Washington, el secretario de defensa de Estados Unidos negó los informes de que el ejército estadounidense se estaba preparando para retirarse de Irak, y envió mensajes confusos, diciendo que solo se reorganizaría. Sin embargo, su presencia allí es fundamental no solo para mantener su influencia en la región y un ojo vigilante sobre Irán, sino para mantener a raya al Estado Islámico.



Pero las advertencias estadounidenses e iraníes de nuevos ataques y represalias también han avivado las preocupaciones sobre un conflicto más amplio en la ya convulsa e inestable región de Medio Oriente.

Con Reuters y AP