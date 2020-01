Boris Johnson, muy cerca de lograr la aprobación final del acuerdo para el Brexit en el parlamento

Luego de conseguir una aplastante mayoría en las legislativas, el líder conservador y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson en cara con tranquilidad la votación final sobre la ley del Brexit en la Cámara de los Comunes.

Boris Johnson se dispone a alcanzar lo que durante mucho tiempo pareció imposible: lograr que el Parlamento británico dé luz verde a la ley de acuerdo sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Luego de tres días de examen legislativo, que contrastan con los acalorados debates en la dividida Cámara de los Comunes durante los últimos años, esste organismo, ahora con una mayoría clara de los Tories, el partido de Johnson, se dispone a aprobar el texto que consagra la salida del Reino Unido de la UE el 31 de enero.

El texto, inicialmente negociado por la ex primera ministra, Theresa May, fue modificado por Johnson tras su llegada al poder en julio de 2019. Enfilado a lograr un “Brexit ya”, el líder conservador pondrá fin a 47 años de complicada relación con la UE. Todo un hito en la historia del bloque, que por primera vez en su historia pierde un país miembro y ses ve ante un potencial competidor comercial y financiero a sus puertas.

Así las cosas, el 31 de enero, tres años y medio después del referéndum de 2016 en el que el 52% de los británicos votó por el Brexit, la voluntad de esa leve mayoría será toda una realidad. Y ello, gracias a la aplastante mayoría con las que el líder conservador que logró Johnson en las elecciones parlamentarias anticipadas que convocó el 12 de diciembre de 2019.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Londres, Gran Bretaña, el 8 de enero de 2020. © REUTERS/Toby Melville

De aprobarse la ley, ¿se pondrá fin a los más de tres años de crisis política?

De acuerdo con los expertos, no. Todavía quedan muchos aspectos por definir y negociar con la UE. El texto recoge, entre otras, cuestiones sobre los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la UE, el monto de la factura que Londres deberá pagar para honrar sus compromisos financieros con el bloque (que asciende a 39.000 millones de libras) y el sensible tema de no instaurar una frontera 'dura' entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda, miembro de la UE. Pero las modalidades de acceso al mercado común siguen siendo una piedra en el zapato de la futura relación.

Sin embargo, la ley del Brexit fija el 31 de diciembre como plazo para que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo integral sobre cómo será su relación en adelante -y no contempla la posiblidad de un aplazamiento de esa fecha límite. Este año será, entonces, decisivo para la negociación entre las dos partes.

"Después de haber esperado más de tres años para realizar el Brexit, los ciudadanos británicos y europeos esperan que las negociaciones sobre un ambicioso acuerdo de libre comercio terminen a tiempo", le dijo Johnson el miércoles a la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la cual lo visitó en Londres.

El camino no luce fácil. Si bien Johnson ha prometido llegar a un acuerdo con la Unión Europea en el plazo establecido, ya von der Leyen ha predicho que eso no será tan sencillo. "Sin una extensión del periodo de transición más allá de 2020 no se puede esperar un acuerdo sobre cada aspecto de nuestra relación. Tendremos que priorizar", dijo al término de la reunión con su colega británico.

"Tenemos duras conversaciones por delante y cada lado hará lo que sea mejor para él", añadió von der Leyen.

Tras la aprobación este jueves en la Cámara de los Comunes, el texto pasa la semana siguiente a la Cámara de los Lores, donde tampoco debería encontrar contratiempos. Se prevé que todo el proceso esté terminado, con la firma de la ley por la reina Isabel II, hacia el 22 o 23 de enero. Y, el 31, el Reino Unido habrá dejado definitivamente a su compañera de viaje de casi medio siglo. Lo que sigue es un año de complejas negociaciones.

