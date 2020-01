Carlos Sainz gana la etapa y consolida su liderato en el Dakar

Anuncios Lee mas

Hail (Arabia Saudita) (AFP)

El español Carlos Sainz (Mini) se adjudicó este jueves la quinta etapa del Dakar-2020, disputada entre Al Ula y Hail, en Arabia Saudita, y consolida de este modo su primer puesto en la clasificación general.

Sainz, que ya se había impuesto en la tercera etapa del martes, terminó los 353 km de tramos cronometrados con 2 minutos y 56 segundos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

"Ha sido una etapa dura, físicamente, sobre todo al final. Al principio tuvimos un pinchazo. Luego seguimos, después del agrupamiento, atacando bien. En un sitio perdimos algo de tiempo, pero luego conseguimos alcanzar a Nasser e íbamos los 3 coches juntos a fondo", afirmó Sainz tras la etapa.

El catarí Al Attiyah también se mostró satisfecho.

"Ha sido una buena etapa para nosotros. Sin embargo, el recorrido resultaba más favorable para los buggies que para los 4x4. Hemos hecho lo necesario para evitar los problemas. Tuvimos un pinchazo a 5 kilómetros de la meta, pero preferimos seguir adelante sin cambiar la rueda. Había más hierba de camello que dunas. Creo que llegarán más bien la semana que viene", señaló el segundo clasificado.

Tras su victoria de etapa del miércoles, el francés Stéphane Peterhansel (Mini) se hizo con la tercera plaza, entrando en la meta con 6 minutos y 11 segundos de retraso respecto a Sainz.

El español Fernando Alonso (Toyota) terminó la etapa en séptima posición, a 12 minutos y 23 segundos de Sainz.

En la clasificación general, Sainz, doble vencedor de la prueba (2009 y 2018), tiene 6 minutos de ventaja sobre Al-Attiyha y casi 18 respecto a Peterhansel.

Fernando Alonso, decimoctavo en la general, se encuentra a más de tres horas de su compatriota (3h11:50).

- Triunfo de Price en motos -

En motos, el australiano Toby Price (KTM) fue el ganador de la etapa.

El último campeón de la prueba, que ya se impuso en la etapa inaugural, llegó a la meta con 1 minuto y 12 segundos de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla y 2 minutos y 31 segundos sobre el estadounidense Andrew Short, los dos pilotos de Husqvarna.

"Ha sido una buena jornada. He atacado al máximo al inicio y he podido alcanzar a los otros rápidamente. Luego hemos seguido en grupo. Pero luego he pensado que tenía que acelerar y he continuado solo. Estoy contento con el resultado", dijo Price.

En la general, el también estadounidense Ricky Brabec (Honda), que terminó la etapa en cuarta posición, conserva el liderato, delante de Price, que se coloca a nueve minutos y seis segundos.

El argentino Kevin Benavides (Honda), noveno en la etapa, y los chilenos Quintanilla y José Ignacio Cornejo (Honda) ocupan la tercera, cuarta y quinta posiciones en la general, a 11:31, 16:01 y 20:25, respectivamente.

Benavides y Cornejo, que había ganado la etapa el miércoles, perdieron la segunda y tercera posición que ocupaban en la general.

"Ha sido una etapa difícil, complicada en navegación. He salido de atrás, tercero. Nacho (Cornejo) y Ricky (Brabec) han hecho un buen trabajo. He podido seguirles y estoy contento con el ritmo. En la parte final tuve una pequeña caída y me separé un poco de ellos, pero nada. Yendo en tercera posición es muy complicado navegar, ver las huellas y el terreno era arena con piedra. Un día bastante difícil", señaló el argentino Benavides.

El británico Sam Sunderland, vencedor en 2017 y sexto en la general al inicio de la etapa, tuvo que abandonar tras una dura caída cuando se llevaba disputada la mitad del recorrido del tramo cronometrado.

El viernes, el Dakar deja Hail para enlazar con Riad, en una larga etapa de 830 km, de los cuales 478 de tramos cronometrados, antes de tener una jornada de descanso en la capital del reino.

