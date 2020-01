“El único respaldo que necesitamos es el que está aquí", Luis Parra en France 24

El diputado venezolano Luis Parra, quien fue proclamado como presidente de la opositora Asamblea Nacional con el respaldo del chavismo, en una sesión sin quórum, habló en entrevista con France 24. El mismo día, al líder de la oposición Juan Guaidó le fue impedido entrar al hemiciclo, donde iba a ser reelegido para la presidencia del órgano. Posteriormente entró y se posesionó en el cargo, en una sesión que ya fue reconocida por la Unión Europea y Estados Unidos.

Hay incertidumbre en Venezuela porque, aparentemente, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tiene en este momento dos presidentes: Juan Guaidó y Luis Parra. El primero, preside el órgano legislativo desde 2019 y fue ratificado el domingo 5 de enero, y el segundo, fue elegido ese mismo domingo en medio de una tensa sesión a la que precisamente miembros de las fuerzas de seguridad no dejaron entrar a los diputados de la oposición ni al mismísimo Juan Guaidó.



El el artículo 221, la Constitución de Venezuela señala que, el quórum para celebrar una sesión en la Asamblea debe ser de mayoría absoluta. De los 167 miembros que posee, la mayoría absoluta representa 84 diputados. Pero, según la oposición, no hubo el quórum mínimo para la elección de Parra.



De los 81 votos que obtuvo para su elección, 51 fueron de los oficialistas y 30 de la oposición.



Luis Parra, quien solía ser miembro del partido opositor Primero Justicia, define a su movimiento como una “fuerza alternativa democrática opositora” que llegó para “combatir la polarización” que hay en Venezuela.



“Si no desmontamos la polarización y el conflicto, que no le dice nada a las soluciones que son el anhelo de los venezolanos, entonces no podremos salir de ese obstáculo que representa Nicolás Maduro”, dijo a France 24.

Parra aseguró que lo que sucedió el 5 de enero (domingo) fue un hecho que “determinó un nuevo poder legislativo, una nueva junta directiva que está dictando actos de gobierno parlamentarios”.



El libro de la Constitución estuvo siempre en las manos de Parra durante la entrevista. Sobre la carta magna venezolana respaldó casi todas las palabras que dijo.

Luis Parra, durante la ceremonia de juramentación en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela. 5 de enero de 2020. © Manaure Quintero/Reuters



“El único respaldo que tenemos es lo que está establecido en la Constitución. (..) Exigimos el respeto a lo allí está establecido y a las decisiones autónomas del poder legítimo reconocido por 14 millones de venezolanos. Nosotros le agradecemos a las democracias del mundo todo el apoyo que le han dado a la crisis humanitaria y a la diáspora, pero lo que no vamos a permitir es ni el tutelaje ni la injerencia de ningún país sobre las decisiones autónomas del poder legislativo”.



A pesar de que la elección de Parra contó con el apoyo del chavismo, el diputado dijo que no se “subordinará” a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el cuerpo legislativo conformado solo por militantes del oficialismo y que ha asumido funciones del Parlamento desde 2017. “Es Nicolás Maduro quien tiene que reconocernos, no nosotros a él. Tiene que volver a la Constitución y reconocer este poder legislativo”, dijo a France 24.



Una elección que no fue legítima para la Unión Europea



La elección de Parra a la presidencia del Parlamento hizo eco en la comunidad internacional. El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que la UE no considera legítimo lo que sucedió y amenazó con “medidas específicas contra las personas involucradas”.



“La Unión Europea considera que la sesión de votación que condujo a la 'elección' de Luis Parra no es legítima, ya que no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos”, declaró Borrell en un comunicado, en el que daba además todo su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.



Además de este cargo, Guaidó se proclamó en 2019 como presidente interino de Venezuela, de acuerdo con una interpretación de varios artículos de la Constitución del país. Esta acción fue reconocida por más de 50 países.

Juan Guaidó durante la juramentación como presidente de la Asamble a Nacional, en Caracas, Venezuela. 7 de enero de 2020. © FedericoParra/AFP



