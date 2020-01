México: investigadores de la CIDH retomarán las indagaciones sobre el caso Ayotzinapa

Ante el pedido de los familiares de las víctimas y los pocos resultados, el Gobierno mexicano pidió a los investigadores de la CIDH que retomen su trabajo en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Anuncios Lee mas

Un caso que sacudió a México. El 26 y el 27 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desapareció tras un incidente con la Policía local en Iguala.

La investigación, desde entonces, ha avanzado en medio de un terreno escabroso de intrigas, presiones políticas y negligencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en rueda de prensa frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, que el grupo de investigadores de la CIDH que trabajó hasta 2015 retomará sus labores.

El hecho es significativo porque ese grupo fue el que descartó la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto según la cual los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes e incinerados en un basurero.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, aplaudió la decisión del Gobierno y dijo que cree que cuentan ahora con una "institucionalidad fortalecida para poder caminar de manera más rápida en 2020”.

El caso divide en los círculos de poder, luego que varias fuentes hayan señalado la presunta complicidad de altos funcionarios del gobierno anterior, a quienes acusan de bloquear la investigación y proteger a los responsables.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos del Colegio Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos sostienen pancartas con fotos de sus seres queridos mientras salen del Palacio Nacional después de una reunión con funcionarios del gobierno, en la Ciudad de México, México, el 9 de enero de 2020. © Luis Cortes/ Reuters

“Las instituciones se fortalecen si se hace justicia”

La misma CIDH pidió al gobierno mexicano en diciembre pasado que permita el trabajo del grupo de investigadores independientes, tras considerar que los resultados han sido “infructuosos”. El GIEI, como se conoce al grupo de investigadores, ha pedido investigar a la fuerza pública por complicidad en el tráfico de droga que iba en los autobuses como el posible móvil de los ataques. Incluso la actuación de los militares la noche de la desaparición de los estudiantes.



El presidente mexicano dijo que rechazaba las críticas que señalan que ir tras la verdad de lo sucedido podía afectar las instituciones. “No, al contrario, las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra cosa son los servidores públicos, los que manejan o forman parte de las instituciones, entonces es mejor no confundir”.



El día anterior, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, sostuvo, a un año de la creación de la Comisión de Verdad que investiga los hechos, que no había “resultados tangibles”.

Aún así, familiares de las víctimas parecen tener su confianza puesta en el trabajo del mandatario. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos; dijo “el presidente tiene el sentimiento como padre, nos entiende como madres y padres de los 43, son seis Navidades que no sabemos nada de nuestros hijos".

Con AFP