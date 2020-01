Un misterioso virus de neumonía similar al SARS enciende las alarmas en China

Las autoridades de salud en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, ya han reportado 59 víctimas de las cuales ocho se encuentran en estado grave. Se cree que la nueva cepa viral pertenece a la familia de la del Síndrome Respiratorio Agudo Súbito que acabó con la vida de cientos de personas hace más de una década.

La pesadilla en el gigante asiático comenzó el pasado 12 de diciembre entre los empleados en un mercado de mariscos de la ciudad Wuhan, en donde se reportaron los primeros contagios, según el jefe del grupo de expertos de la Comisión Municipal de Salud.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, el brote ya ha contagiado a 59 personas, ocho de las cuales permanecen en grave estado. Todos los pacientes han sido puestos en cuarentena y otras 163 personas que tuvieron contacto con los afectados están bajo observación.

Hasta el momento, no hay evidencias de que el misterioso virus pueda transmitirse de persona a persona, en su lugar, se cree que el origen podría estar en alimentos como el pescado y los frutos de mar. Sin embargo, los residentes preocupados por el brote han decidido usar máscaras.

“Creo que el Gobierno no ha hecho lo suficiente. Todavía no han publicado estadísticas para que podamos estar más informados. ¿Cómo vamos a prevenir el virus? no lo sabemos, nada es claro. Todo lo que podemos hacer por ahora es usar la máscara y ser más cautelosos con las medidas de higiene,” dijo Angie, una diseñadora residente de China continental.

© istock

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en China ha advertido que se requiere información más completa para poder confirmar el tipo de patógeno que causa las infecciones.

"Se requiere información más completa para confirmar el patógeno, así como para comprender mejor la epidemiología del brote, el cuadro clínico. Se requieren más investigaciones para determinar la fuente, los modos de transmisión, la extensión de la infección y las contramedidas a implementar", aseguró un vocero de la organización.

Los científicos ya han advertido que la cepa del misterioso brote pertenece a la familia del SARS, el cual es altamente contagioso y acabó con la vida de 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong entre 2002-2003.

El brote podría entorpecer durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino

La noticia del contagio se produce unas semanas antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, cuando cerca de 1.400 millones de personas prevén viajar a sus ciudades de origen o al extranjero para compartir con sus familiares y amigos.

Un funcionario del ministerio de transporte chino dijo en una sesión informativa que se están estableciendo protocolos para la "desinfección, monitoreo y prevención" durante esta temporada, centrándose en áreas con gran número de pasajeros, incluidas estaciones de tren y centros de carga.

El representante de la OMS indicó que las personas con síntomas de neumonía e historial de viajes a Wuhan ya fueron identificadas y reportadas en los aeropuertos internacionales. Sin embargo, la organización no planteó ninguna restricción de viajes a China.

