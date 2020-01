El Pentágono contradice a Trump sobre el supuesto plan de Soleimani contra embajadas estadounidenses

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró que no tiene evidencia sobre el presunto ataque planeado por el número dos de las fuerzas iraníes contra cuatro embajadas de la Unión Americana. Era una de las denuncias que había hecho el presidente Donald Trump para justificar el ataque contra el general Qassem Soleimani.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó atacar al reconocido general iraní Qassem Soleimani, el mandatario ha reiterado que este prominente militar planeaba atacar a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente.



Sin embargo, este domingo 12 de enero el propio secretario de Defensa, Mark Esper, desmintió que haya evidencia sobre ese presunto plan. Trump dijo el viernes a la cadena Fox News que Irán planeaba atacar la embajada del país norteamericano en Bagdad, Irak, país vecino de la República Islámica. También manifestó: “creo que habrían sido cuatro embajadas”.



Pero de acuerdo con Esper, esa denuncia no tiene sustento en ningún tipo de evidencia. “No vi ninguna (evidencia) con relación a cuatro embajadas”, afirmó el secretario en la cadena CBS.



Pero esa no es la única voz que ha puesto en entredicho las denuncias del magnate. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff (demócrata por California), tampoco está al tanto de alguna amenaza contra cuatro embajadas. Schiff hace parte de la llamada ‘banda de los 8’, un grupo de líderes del Congreso que tiene acceso a información delicada que no está a la mano del resto de los legisladores.

Es una situación que ya venía levantando malestar en el Capitolio, con el partido Demócrata y algunos republicanos cuestionando el ataque con drones en contra de Soleimani y denunciando que no han sido informados apropiadamente sobre el tema.

El líder de Hezbolá dice que la venganza de Irán apenas comienza



En medio de este panorama, se pronunció el líder de la milicia libanesa Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien ofreció un discurso televisado de 90 minutos. Nasrallah calificó como “el primer paso de un largo camino”, el ataque de Irán contra dos bases iraquíes que albergaban soldados de Estados Unidos.



Esa fue la respuesta de Teherán a la muerte de Soleimani y según Hezbolá, fue una “cachetada” contra Washington. Dicha ofensiva, registrada el miércoles, no dejó víctimas mortales de la Unión Americana.

En medio de la tensión entre EE. UU. e Irán: ¿quiénes son sus aliados y enemigos en Medio Oriente? https://t.co/b3cV9BjHt0 — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 11, 2020

Nasrallah aprovechó para exaltar la figura de Soleimani, quien estaba a cargo de la Fuerza al-Quds, un cuerpo élite de los Guardianes de la Revolución de Irán. Estos últimos han brindado formación a Hezbolá, una figura de peso de la rama chiita del islam, la misma que domina en Irán.



Otro elemento que ha aumentado la tensión en la zona en las últimas horas de este domingo fue un ataque con cohete contra una base iraquí en Balad, que acoge tropas de Estados Unidos. Información preliminar señala que cuatro soldados iraquíes resultaron heridos y aún se desconoce quién estaría detrás de esta ofensiva.



Con Reuters y AP