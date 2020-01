España: Pedro Sánchez presenta el Gobierno más a la izquierda de la Unión Europea

Después de dos elecciones en un año, los españoles ya conocen cómo será el nuevo Gobierno. Es el primero de coalición desde el restablecimiento de la democracia, en una unión entre socialistas y Unidas Podemos, que lo convierten en el Ejecutivo más a la izquierda de la Unión Europea. 18 ministerios y 4 vicepresidencias fueron anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, que destacó la apuesta por la paridad, el progreso y el diálogo con Cataluña.

España sale de un bloqueo político que se alargó prácticamente un año. El presidente español, Pedro Sánchez, investido el pasado 7 de enero, anunció este domingo 11 de enero la composición de su Gabinete.

Con 18 ministerios y 4 vicepresidencias, el líder del Partido Socialista (PSOE) gobernará junto con el partido de izquierdas, Unidas Podemos, después de conseguir el apoyo de la formación de Pablo Iglesias, así como de otras formaciones regionales y la abstención de independentistas vascos y catalanes.

La rueda de prensa transcurrió después de que Sánchez le comunicara al rey Felipe VI la composición final de su Ejecutivo, del que destacó que "hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra".

El Gobierno de Coalición del @PSOE y UP es ahora el Gobierno Progresista de España.



Nace con la vocación de servir a todos y todas, con el propósito de dialogar para resolver las diferencias, y actuará con un espíritu resolutivo para poner al país en marcha. #GobiernoDeEspaña pic.twitter.com/6FzJwO1apI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2020

El lunes 12 de enero, el nuevo gabinete tomará posesión y un día después, el martes 14, tendrá lugar un Consejo de Ministros extraordinario. Se espera que las primeras medidas del Ejecutivo saldrán el viernes 16, tras una nueva reunión ministerial.

Un Gobierno plural: de la izquierda de Podemos al pragmatismo de Bruselas de Nadia Calviño

Los socialistas se negaban a pactar con Unidas Podemos. De hecho, en las primeras negociaciones tras las elecciones de abril, Pedro Sánchez llegó a vetar a Pablo Iglesias como miembro de un hipotético Gobierno. Pero, tras repetir elecciones en noviembre, los resultados hicieron que los socialistas no tuvieran más remedio que buscar una alianza con un partido situado a su izquierda. Y, sí, con Pablo Iglesias en el Gobierno.

El líder de Podemos llora tras la investidura, al conseguir entrar en el primer Gobierno de coalición de la democracia. © Stringer / Reuters

El líder de Unidas Podemos será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 y estará acompañado por otros cuatro ministros de su formación. Una apuesta de Gobierno en la que tendrán que confluir voces de izquierdas como la de Iglesias con moderadas como la de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, procedente de Bruselas, y cuyo nombramiento es un claro guiño a la Unión Europea, a pesar de ser el Gobierno más a la izquierda de Europa.

La paridad, el progreso y el diálogo: las tres claves del nuevo Ejecutivo

El nuevo Ejecutivo tendrá un total de 22 carteras, de las cuales, 11 estarán ocupadas por mujeres. Una apuesta por la igualdad, a la que Sánchez ha queirdo hacer referencia en su comparecencia: "España no va a ser un país de mujeres sin voz".

En cuanto al progreso, falta por ver cómo será la convivencia del nuevo Gobierno, con voces tan diferentes. Sin embargo, la presencia de Unias Podemos, marca que el discurso tenga una voz social. "El nuevo Gobierno está definido por los valores progresistas de quienes lo representan y de la sociedad que lo ha votado", aseguró Sánchez.

Y sobre el diálogo, Cataluña lleva varios años centrando la actualidad informativa. Una situación de bloqueo político que ha derivado en una judicialización que culminó con la detención de 9 líderes independentistas. El nuevo Gobierno, tras recibir el apoyo de formaciones nacionalistas vascas, catalanas y gallega, parece apostar, tal y com asegura el presidente, por recuperar el diálogo: "Los ciudadanos nos reclaman una España de moderación y no de crispación, que construye puentes y no rupturas, de convivencia y no discordia, cimentada en el acuerdo y no abonada al insulto y la descalificación".

Santiago Abascal convocó manifestaciones para protestar contra el nuevo Ejecutivo

Vox quiso eclipsar el anuncio de Sánchez con la convocatoria de una manifestación en los ayuntamientos de todo el país con el lema "España Existe".

Santiago Abascal, líder de la formación de ultraderecha VOX, convocó a sus seguidores para protestar contra un Gobierno que consideran "ilegitimo". © Jon Nazca / Reuters

En Madrid, las cifras oficiales situaron la protesta en 3.500 personas, que escucharon la lectura de un manifiesto por parte del líder de ultraderecha Santiago Abascal:

"Llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados: somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España".

En Barcelona, el ayuntamiento situó la protesta en 1.000 personas. Colectivos independentistas denunciaron la presencia de simbología anticonstucional, como banderas y cánticos, durante la marcha convocada por Vox en la capital catalana.

Con EFE y medios locales