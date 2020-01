Malestar en Puerto Rico por hallazgo de víveres almacenados desde 2017

La gobernadora Wanda Vásquez despidió al encargado de la gestión de emergencias después de descubrir un lugar con víveres para sortear la tragedia del Huracán María que no se utilizaron en ese entonces y tampoco en el terremoto que sacudio a la isla con fuertes réplicas a principios de año.

Fue una denuncia a través de una transmisión de Facebook Live que expuso a la luz pública un hangar lleno de provisiones en Ponce (sur). Eran artículos tales como agua, colchonetas, baterías, camas portátiles, entre otros.



La denuncia la hizo este sábado 18 de enero el bloguero Lorenzo Delgado, conocido en sus redes sociales como El León Fiscalizador. “¡Y la gente sin tener dónde cocinar y aquí las estufas perdidas!”, asegura Delgado en el vídeo.



Despertó entonces un malestar en redes sociales que llevó a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a despedir rápidamente a Carlos Acevedo, comisionado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).



“Hay miles de personas que han hecho sacrificios para ayudar a aquellos en el sur y es imperdonable que se haya guardado recursos en un hangar”, expresó la mandataria. Vázquez, además anunció una investigación sobre este incidente.



La gobernadora también dio a conocer que estos suministros se encontraban almacenados desde el paso del huracán María en 2017. Esta tormenta se cobró la vida de cerca de 3.000 personas y millonarios daños de los que aún busca recuperarse la isla.

Conforme a mi petición, se ha ordenado a agentes del NIE realizar la investigación sobre las alegaciones en el manejo de suministros en un almacén del sur. Dicha investigación deberá estar lista con hallazgos y recomendaciones en 48 horas. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) January 18, 2020



7.000 personas permanecen en refugios tras varios días de temblores



El video de la denuncia terminó con personas irrumpiendo en el hangar para tomar las provisiones. Y es que son días de necesidad en esta zona del territorio. Ponce es una de las partes más afectadas por una serie de temblores que comenzaron a finales de diciembre y continuaron los primeros días de enero.



El momento álgido de estos sismos llegó el 7 de enero con un movimiento telúrico de magnitud 6.4, cerca de Guánica (a unos 40 kilómetros de Ponce), siendo este el terremoto más poderoso en un siglo.



“Es intolerable”, afirmó María Meléndez, alcaldesa de Ponce. “Todos saben por lo que pasamos los alcaldes después del huracán María para conseguir ayuda para nuestras ciudades y cómo hemos trabajado estas semanas para brindar suministros básicos a la gente afectada por los temblores”.



Puerto Rico vivió un periodo de 1.200 sacudidas en dos semanas y más de un centenar de estos seísmos se llegaron a sentir. El balance es de un muerto, 7.000 personas viviendo en refugios y daños por 200 millones de dólares.



Cerraron la cuenta de Facebook que denunció el hangar



Lorenzo Delgado, quien denunció el descubrimiento del hangar con víveres, manifiesta en Twitter que su cuenta en Facebook fue cerrada. Delgado dice que “está cerrada al parecer por quejas”.



Este bloguero aseguró a los medios que llegó hasta el almacén gracias a una pista sin dar más detalles. Por su parte, Inés Rivera, portavoz de la ciudad de Ponce, declaró a la agencia AP que el hangar pertenece a la empresa Company of Commerce and Export, quienes no pudieron ser contactados.



