Pequeña caravana de migrantes salvadoreños inicia marcha a EEUU

San Salvador (AFP)

Poco más de 50 migrantes salvadoreños partieron este lunes en una pequeña caravana para llegar a Estados Unidos, en momentos que miles de hondureños intentan realizar el mismo recorrido, constató un periodista de la AFP.

Con mochilas al hombro la mayoría, los migrantes se concentraron en horas de la madrugada en la Plaza Salvador del Mundo, en el oeste de San Salvador, para iniciar el trayecto.

Sentada en unas gradas de la plaza estaba Evelin Hernández, de 45 años, y junto a ella, bien abrigada, estaba su hija de 6 años, cuyo nombre no quiso revelar.

"Yo me voy porque no tengo de otra, no tengo trabajo, la vida está dura y uno ya con hijos debe ver cómo se consigue el sustento", dijo Hernández a la AFP.

"Aquí siento que no hago nada ya, mejor ver si podemos llegar hasta Estados Unidos y tener otra vida", agregó.

La mujer de piel blanca y ojos verdes se enteró por redes sociales de la partida de esta caravana hacia Estados Unidos.

Otros migrantes caminaban de un lado a otro de la plaza, evitando a la prensa y buscando evitar los ojos vigilantes de un puñado de agentes policiales que se mantenían atentos a sus movimientos.

Entre esos migrantes esquivos se encontraba Roberto Mancía, de 32 años, quien llegó al lugar junto a su hermano Antonio, de 28.

Ambos indicaron que la falta de empleo y el temor a las violentas pandillas los hicieron tomar la decisión de migrar a Estados Unidos, aunque podrían quedarse en México "por un trabajo".

"Ninguno de los dos tenemos trabajo por más que hemos buscado, así que decidimos irnos, no perdemos nada", comentó Roberto Mancía.

Tras una oración, los migrantes emprendieron el camino a pie custodiados por policías.

En tanto, unos 3.000 hondureños se encuentran en Guatemala intentando pasar a México para continuar su recorrido a Estados Unidos.

De acuerdo a estimaciones oficiales y de organismos de defensa de los migrantes, entre 200 y 300 salvadoreños buscan llegar cada día a Estados Unidos de forma irregular.

Unos 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, en su mayoría de forma ilegal.

En 2018, poco más de 3.000 salvadoreños se marcharon en varias caravanas buscando llegar a Estados Unidos.

© 2020 AFP