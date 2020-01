Serena, Federer y Djokovic cumplen en un estreno lluvioso del Abierto de Australia

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

Superada la amenaza de la polución, la lluvia irrumpió con fuerza este lunes en la primera jornada del Abierto de Australia, con 32 partidos aplazados, en un arranque en el que las leyendas Serena Williams, Roger Federer y Novak Djokovic sellaron el pase a la segunda ronda.

Las lluvias torrenciales obligaron al aplazamiento de una gran parte de la jornada, desde que las primeras gotas cayeran a las 03H40 GMT.

El tenis continuó en las tres principales pistas del Melbourne Park, que están dotadas de un techo retráctil, por lo que las estrellas completaron sus duelos. Federer venció con gran autoridad al estadounidense Steve Johnson por 6-3, 6-2 y 6-2.

"Me sentí muy bien. Entrené muy duro, como siempre lo hago, y afortunadamente no tuve ninguna lesión ni problemas", dijo el suizo de 38 años, en busca de su 21º título de Grand Slam.

- 900 victorias -

Más problemas tuvo el defensor del título Djokovic ante el alemán Jan-Lennard Struff (37º), al que batió por 7-6 (7/5), 2-6, 6-2 y 6-1.

"Jugué bien en el segundo set pero en el tercero él le dio la vuelta a la situación y hay que felicitarle, es un gran luchador", señaló el serbio, que aspira a mejorar su récord de ocho títulos en Melbourne. Fue su 900º victoria en el circuito ATP.

"Estoy muy orgulloso y me acuerdo de cuando comencé en el tenis, a los cuatro años, no había tradición tenística en Serbia. Parecía imposible, pero ha pasado", dijo en la pista, ante numerosos compatriotas entre los espectadores.

Entre los candidatos al título, el semifinalista del año pasado Stefanos Tsitsipas, sexto de la ATP, batió con rotundidad al italiano Salvatore Caruso (95º) por 6-0, 6-2 y 6-3.

También avanzó el argentino Guido Pella (N.22), que batió al australiano John-Patrick Smith, 6-3, 7-5 y 6-4. No fue el caso de su compatriota Juan Ignacio Londero, eliminado por el búlgaro Grigor Dimitrov; 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4.

En el torneo femenino la japonesa Naomi Osaka comenzó con una victoria la defensa de su corona, y la estelar estadounidense Serena Williams también pavimentó con facilidad su pasaje a la segunda ronda.

Literalmente aplastó a la adolescente rusa Anastasia Potapova por 6-0 y 6-3 en apenas 58 minutos de partido.

- 'La mamá de Olympia' -

En el primer set, Williams precisó de apenas 19 minutos, pero en el segundo parcial la joven rusa intentó una recuperación, al punto de lograr un quiebre del servicio de la estadounidense.

"Comencé bien, pero ella ha peleado duro", dijo Serena, que busca igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court en el mismo escenario en el que ganó su último grande, en 2017, cuando ya estaba embarazada de su hija Olympia.

"Ella no se da cuenta, lo único que le importa es la plastilina. Yo le he dicho que soy alguien importante. En mi barrio soy solamente 'la mamá de Olympia'... ¡Y me encanta!", dijo entre risas la jugadora de 38 años.

Poco antes, Osaka desmanteló sin piedad a la checa Marie Bouzkova por 6-2 y 6-4 en 80 minutos. La joven tenista de 22 años se enfrentará a la china Zheng Saisai en la próxima ronda.

Además, la número 1 mundial, la local Ashleigh Barty, tuvo que remontar pero se clasificó tras derrotar a la ucraniana Lesia Tsurenko por 5-7, 6-1 y 6-1.

También pasó la prodigiosa estadounidense Coco Gauf, de 15 años y 67ª de la WTA, que eliminó a su compatriota Venus Williams (39 años y 55ª) en dos sets, 7-6 (7/5) y 6-3, como ya hizo en Wimbledon.

Al inicio de la jornada la española Paula Badosa (97ª WTA) venció a la sueca Johanna Larsson por 6-1 y 6-0 para convertirse en la primera clasificada para la segunda ronda.

