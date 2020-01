Abogados de Donald Trump piden la anulación de cargos a un día de iniciar el 'impeachment'

En un memorando, los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidieron el retiro inmediato de los cargos en contra del mandatario, que intentan una destitución. Esta es la primera defensa oficial del presidente, antes de que comience el juicio en el Senado, este martes 21 de enero.

Anuncios Lee mas

“El Senado debería rechazar los artículos del impeachment y absolver al presidente de inmediato”, señalaron los abogados del presidente Donald Trump, en un memorando del juicio, de 116 páginas, entregado este 20 de enero a la Cámara Alta.

Trump, tercero de cuarenta y cinco mandatarios estadounidenses en enfrentar un juicio político, está acusado de abuso de poder por presuntamente retener ayuda militar a Ucrania, a cambio de que investigara supuestos nexos de corrupción entre una compañía de gas ucraniana y Hunter Biden, hijo del demócrata Joe Biden, posible rival de Trump en las urnas para las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

Además, el mandatario está señalado de obstrucción al Congreso para investigarlo por este caso. Los cargos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, el 18 de diciembre.

Argumentos clave de la defensa de Donald Trump

1- Ninguno de los cargos constituye un delito o una ofensa enjuiciable

Según los abogados, Trump estaba en su derecho como presidente de tomar decisiones sobre política exterior.

En concreto, con relación al primer cargo, la defensa afirmó que “la nueva teoría de novela de abuso de poder”, no es una ofensa enjuiciable y suplanta el estándar constitucional de "traición, soborno u otros delitos y delitos menores". Indicó que es una hipótesis “inventada que debilitaría permanentemente a la presidencia al permitir destituciones basadas simplemente en desacuerdos políticos".

Con respecto al cargo de obstrucción al Congreso, señala que es “frívolo y peligroso”, debido a que el presidente ejerció su derecho legal de resistirse a entregar información al legislativo, a través de citaciones o requerimientos para entregar documentos a las autoridades, conocidos como subpoenas en inglés.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes proponen destituir al Presidente de su cargo porque afirmó los derechos y privilegios legales del Poder Ejecutivo contra citaciones defectuosas “… "El presidente ordenó a tres de sus asesores más importantes que no cumplan con las citaciones que buscan su testimonio porque son inmunes a los testimonios obligados ante el Congreso".



Imagen del Capitolio de EE. UU., un día antes de iniciar el juicio político contra el presidente Donald Trump. En washington, Estados Unidos, el 20 de enero de 2020. © REUTERS/Yuri Gripas

2- La investigación de juicio político fue "irremediablemente defectuosa".

El equipo de defensa señaló que nunca antes se había dado inicio a una investigación que conduciría a un juicio político contra un presidente sin que antes votara la Cámara de Representantes en pleno para autorizarlo.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes inventaron un procedimiento inaudito que negaba al presidente cualquier semblanza de proceso justo. El proceso comenzó con audiencias secretas en un búnker del sótano... Al presidente se le negó el derecho a participar".

"Los demócratas de la Cámara recurrieron a estos procedimientos sin precedentes porque el objetivo nunca fue obtener la verdad. El objetivo era destituir al presidente, sin importar los hechos", aseguraron los juristas que respaldan a Trump.



3- Los demócratas "no han presentado evidencia para apoyar sus afirmaciones”

"Los demócratas de la Cámara de Representantes han acusado falsamente que el presidente supuestamente condicionó la ayuda militar o una reunión presidencial sobre Ucrania para anunciar una investigación específica. Sin embargo, los demócratas de la Cámara no tienen un solo testigo que afirme, basado en conocimiento directo, que el presidente realmente impuso tal condición ".

"La evidencia muestra que el presidente Trump tenía preocupaciones legítimas sobre la corrupción y el reparto de la carga con nuestros aliados, dos temas consistentes en su política exterior".



Los argumentos de los demócratas

Pese al afirmado por la defensa, Trump ha reconocido que existió la llamada entre él y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en julio de 2019, comunicación que fue divulgada gracias a un informante y en la que los demócratas se basan para afirmar que Trump le pidió a Zeleneski, que necesitaba de forma urgente la ayuda militar de Estados Unidos para combatir una invasión encabezada por los rusos en su frontera oriental, que “nos hiciera el favor" de investigar a Biden.

El exvicepresidente y precandidato a la presidencia por el partido demócrata, Joe Biden, y su hijo Hunter Biden, en Washington D.C., EE. UU., el 30 de enero de 2010. © Archivo-REUTERS/Jonathan Ernst

Sin embargo, los republicanos afirman que la llamada no revela nada inapropiado. A principios de diciembre, los demócratas presentaron un informe de 300 páginas, tras dos meses de investigaciones, en el que aseguraron que hay pruebas “abrumadoras” de la “conducta inapropiada” del mandatario.

Y el pasado 16 de enero, aparecieron nuevas versiones. Lev Parnas, antiguo socio del abogado de Trump, Rudy Giuliani, aseguró que el mandatario estaba al tanto de cada una de las maniobras secretas que los dos mencionados orquestaron para presionar al Gobierno ucraniano, para que le entregara información con la que Trump podría perjudicar la imagen de su oponente político en plena campaña rumbo a la Casa Blanca. "Me juego toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba pasando sobre lo que Rudy Giuliani estaba haciendo en Ucrania", dijo Parnas al The New York Times.



El líder del Senado propone un juicio político sin testigos

El líder de la mayoría republicana, en la Cámara Alta, Mitch McConnell, propuso que las reglas para el impeachment, no se llame a declarar testigos.

Archivo-El líder de la mayoría republicana en el Senado de EE. UU., Mitch McConnell, durante una rueda de prensa en Washington D.C., Estados Unidos, el 7 de enero de 2020. © REUTERS/Leah Millis

Se trata de uno de los principales puntos de discordia entre los dos partidos políticos sobre las reglas del juego. Los demócratas afirman que un juicio sin testigos carecería de toda validez, señalan que nunca hubo ausencia de estos en los tres procesos de impeachment anteriores realizados. Además, argumentan que es necesaria la presentación de documentos, que consideran pruebas “abrumadoras”, sobre la conducta del jefe de Estado, algo que también rechazan los simpatizantes del gobernante.

Tras conocer la propuesta de McConnell, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, respondió que se trata de un “encubrimiento” a favor de Trump y “una desgracia nacional” y que planteará enmiendas al respecto.

Aunque es poco probable que el Senado, al estar controlado por los republicanos, destituya a Trump de su cargo, buscan reducir las acusaciones demócratas para evitar un daño político contra su líder, cuando intenta ser reelegido.

France24 con Reuters y AFP