Avanza el juicio para la posible extradición de ejecutiva de Huawei en Canadá

Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei, es acusada por Estados Unidos de fraude bancario y evadir las sanciones comerciales impuestas contra Irán.

Las autoridades estadounidenses acusan a Meng de fraude bancario y de evadir las sanciones comerciales impuestas a la república islámica de Irán. Según Estados Unidos, con estas acciones Meng puso en riesgo al banco HSBC pues le habría mentido a la entidad bancaria sobre la relación de Huawei con su subsidiaria en Irán.



El caso, que China considera una violación de los derechos humanos de su ciudadana, también ha causado una grave crisis diplomática con Canadá, que poco tiempo después de la detención de Meng en Vancouver arrestó a dos ciudadanos canadienses: el exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michale Spavor, acusados de espionaje.



El equipo de abogados de Meng, cuya fortuna está valorada en miles de millones de dólares, argumentó ante la jueza del Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica, que la ejecutiva china de 46 años no puede ser extraditada a EEUU porque el delito del que le acusa Washington no existe en Canadá.



Si bien el fraude es un delito en Cesa país, los jueces deberán determinar si los cargos presentados por EEUU contra Meng son compatibles con el sistema judicial canadiense, algo que los abogados de la heredera de Huawei rechazaron ya que en 2016 Canadá decidió eliminar sus sanciones comerciales contra Irán.



Tensiones comerciales entre Estados Unidos y China



Desde mediados de 2018, China y Estados Unidos iniciaron una tensión comercial basada en la imposición mutua de aranceles, luego de que el mandatario estadounidense decidiera llevar adelante un programa proteccionista definido como 'América First' (Estados Unidos primero), orientado a disminuir el déficit comercial.



Además de dicho programa, Trump dijo a Reuters en diciembre de 2018 que intervendría en el caso de Meng si servía a los intereses de seguridad nacional. Chrystia Freeland, la canciller de Canadá en ese momento, advirtió rápidamente a Washington que no politizara los casos de extradición.



Si bien el pasado 15 de enero Estados Unidos y China firmaron el acuerdo comercial 'Fase uno', que representa una tregua en la llamada "guerra comercial", China asegura que el arresto de Meng se debe a motivos políticos y le ha pedido reiteradamente a Canadá que la libere cuanto antes.



Los expertos legales han dicho que podrían pasar años antes de que se tome una decisión final en el caso, ya que el sistema de justicia de Canadá permite que se apelen muchas decisiones.



