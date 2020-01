Ucrania le pide a Irán que cumpla su promesa de entregarle las cajas negras del avión derribado

El presidente Volodímir Zelenski sostiene conversaciones con el ministro de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán, Mohammad Eslami en Kiev, Ucrania, el 20 de enero de 2020. © Presidencia de Ucrania vía AFP

Los medios de comunicación iraníes daban por hecho que el Gobierno entregaría las cajas negras del avión de Ukranian Airlines a Kiev para su análisis. Pero no solo no han sido entregadas, sino que Irán parece no tener intenciones de hacerlo en el corto plazo.