Desde Buenos Aires, Evo Morales inauguró el camino electoral del MAS en el Día del Estado Plurinacional

El Día del Estado Plurinacional de Bolivia sirvió para que el Movimiento al Socialismo (MAS) empezará en Buenos Aires la campaña electoral, en un acto liderado por el expresidente Evo Morales, que reivindicó su gestión. Por su parte, la presidenta interina, Jeanine Áñez, dio un discurso a la nación, al tiempo que se empezó a especular con la idea de que pueda concurrir como candidata a las elecciones del 3 de mayo.

El 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, fue celebrado por Evo Morales en un multitudinario encuentro en la capital argentina en el que aprovechó para reivindicar su gestión durante 13 años de Gobierno y para hacer campaña en favor de su partido de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo.

"Es cuestión de tiempo: vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al Gobierno", dijo Morales en la capital argentina, donde pidió refugio político el 12 de diciembre.

Morales, que no se podrá presentar a la repetición electoral del 3 de mayo, tuvo que escapar de Bolivia después de la denuncia de fraude en los comicios del 20 de octubre. Tras esa situación, el expresidente, que asegura que ganó limpiamente los comicios en primera vuelta, avisó a la derecha de que hará todo lo posible para que pierdan:

"Pero ahora que me provocaron, ahora que me expulsaron y no quieren que vuelva a Bolivia, quiero decirles que voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana", aseveró Morales, que afirmó que en noviembre hubo un golpe de Estado en su contra.

Debemos pensar primero en nuestra Patria. Vamos a ganar el próximo 3 de mayo, los movimientos sociales seguiremos demostrando que podemos gobernar.

¡Que viva Bolivia!

Para el mandatario indígena, Bolivia está sometida a la violencia de la derecha "fascista" y "racista" e impulsada por "las políticas norteamericanas".

Evo Morales aprovechó para recordar que este Día del Estado Plurinacional debía ser la jornada en la que estaría jurando su cargo junto al vicepresidente Álvaro García Linera. A pesar de ello, según el expresidente, el nuevo candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce, que fue ministro de Economía durante gran parte de su mandato, podría ganar "según las encuestas" por el 79% de los votos.

El expresidente boliviano defendió su gestión

El acto del Día del Estado Plurinacional fue instituido en 2010 para recordar la fecha de la primera investidura presidencial de Evo Morales, el 22 de enero de 2006. Este día, celebrado de forma excepcional en Buenos Aires, tuvo lugar en un estadio de fútbol y contó con números musicales, una ofrenda a la Pachamama y un minuto de silencio por quienes murieron al "resistir el golpe" contra Morales.

En su alocución, bajo la mirada del candidato Luis Arce, el líder del MAS defendió su lucha contra el capitalismo, destacando sus políticas de nacionalización de hidrocarburos, las medidas de redistribución de los ingresos, que le permitieron bajar la tasa de pobreza a menos de un 15%, así como la consecución de derechos para los colectivos indígenas.

"Gracias a la lucha del pueblo boliviano, dejamos el estado colonial y ahora tenemos el Estado plurinacional, algo único en el mundo, donde todos tenemos los mismos derechos", remarcó.

La presidenta interina Jeanine Áñez criticó el acto de campaña de Morales

Aprovechando el Día del Estado Plurinacional, la presidenta en funciones Jeanine Áñez aprovechó para cargar contra Evo Morales, por la presunta corrupción en su gestión y para reivindicar que desde su Gobierno consiguieron los tres objetivos que se propusieron: pacificar el país, una transición democrática y la gestión eficiente y honesta del aparato estatal.

La presidenta interina, Jeanine Áñez, celebró junto a sus ministros el Día del Estado Plurinacional, instaurado en 2010 por Evo Morales. © David Mercado / Reuters

“Nuestro norte ha sido derrotar a la violencia sin usar violencia”, afirmó Áñez, quien, sin embargo, tuvo que usar la fuerza para imponer el orden en Sacaba y Senkata de El Alto, operativos que dejaron un saldo de 19 muertos en una crisis postelectoral que, en total, se saldó con 35 muertos.

De cara a las elecciones presidenciales, también se empezaron a conocer diferentes candidaturas que concurrirán el 3 de mayo.

El líder cívico que inició las protestas contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho se presentará con el Partido Cívico de Santa Cruz, y en las últimas horas, los actuales ministros del Gobierno empezaron a escampar que una facción del partido Cívico, conocida como Demócratas, podría tener como candidata a la presidenta interina Áñez. Así lo publicó en Twitter, Alvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, que terminó segundo en los comicios de octubre, será candidato por Comunidad Ciudadana, mientra que el también expresidente Jorge Quiroga se presentará con el Partido Movimiento Nacionalista Revolucionario.

De este modo, queda por ver si estos candidatos serán capaces de derrotar al Movimiento al Socialismo, que han visto como su líder Evo Morales ha quedado relegado a Jefe de Campaña y el rival, ahora, será Luis Arce, famoso por el conocido como "milagro económico" boliviano.

France 24 con EFE y Reuters

