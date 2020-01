Irán: la censura en las redes sociales que solo Instagram resiste

Facebook, WhatsApp, Messenger y Tinder. Todas bloqueadas por el régimen iraní desde los disturbios del 20 de noviembre de 2019 por el aumento en el valor de la gasolina y que se convirtieron en protestas altamente mortales. Expresarse, y no solo sobre lo que sucede en el país, es cada vez más difícil en la República Islámica.

Los llamados ‘guardias de la moral’ están listos para actuar. Así lo demostraron cuando detuvieron a un grupo de jóvenes iraníes que grabaron un video con una versión de ‘Happy’, la mundialmente conocida pieza del músico Pharrell Williams. Les expusieron en televisión y les recordaron que no podían bailar, que las mujeres no podían mostrarse sin hiyab y que no podían tocarse entre ellos.

Las autoridades iraníes encargadas de vigilar el ciberespacio creen que personas como estas, que bailan y suben un video a Internet de ello, son delincuentes y están influenciadas por agentes extranjeros. ¿A qué le teme el Gobierno iraní?

