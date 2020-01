La tercera etapa y el liderato para Porte en Vuelta Down Under

Anuncios Lee mas

Adelaida (Australia) (AFP)

Doble triunfo para Richie Porte en casa: el australiano del equipo Trek ganó este jueves en solitario la tercera etapa de la Vuelta Down Under y se hizo con el primer puesto en la clasificación general.

Al término de 131 km entre Unley y Paracombe, en el sur de la isla continente, el ciclista de 34 años aprovechó los 1.700 metros de la ascensión final para destacarse.

Porte se impuso con cinco segundos de ventaja sobre su compatriota Rob Power (Sunweb) y el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

"Me sentía bien al pie de la ascensión y pude sacar una pequeña ventaja", comentó el vencedor de la Vuelta Down Under de 2017.

"Es simplemente una pena que haya habido mucho viento de cara al final, ya que podría haber sacado más tiempo" a sus rivales, añadió.

En la general, Porte destrona a Caleb Ewan (Lotto), vencedor el miércoles de la segunda etapa, y queda delante en la general del sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott) y Power, a los que saca seis y nueve segundos, respectivamente.

El viernes, la cuarta de las seis etapas de la prueba australiana llevará el pelotón de Norwood a Murray Bridge, sobre una distancia de 153 km.

-- Clasificación de la tercera etapa, disputada este jueves:

1. Richie Porte (AUS/TRE) los 131 km en 3h14:09

2. Rob Power (AUS/SUN) a 0:05.

3. Simon Yates (GBR/MIT) m.t.

4. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

5. Diego Ulissi (ITA/UAE) m.t.

6. Daryl Impey (RSA/MIY) m.t.

7. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

8. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

9. George Bennett NZL/JUM) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) a 0:13.

-- Clasificación general:

1. Richie Porte (AUS/TRE) 10h10:24

2. Daryl Impey (RSA/MIT) a 0:06.

3. Rob Power (AUS/SUN) a 0:09.

4. Simon Yates (GBR/MIT) a 0:11.

5. George Bennett NZL/JUM) a 0:14.

6. Diego Ulissi (ITA/UAE) a 0:15.

7. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

8. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

9. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) a 0:23.

...

