Al menos seis muertos deja tiroteo en el sur de Alemania

La policía aseguró el área después de que varias personas fueran asesinadas en un tiroteo en Rot am See, en el suroeste de Alemania. 24 de enero de 2020.

Las autoridades alemanas confirmaron la muerte de seis personas tras un tiroteo ocurrido en un edificio en la localidad de Rot am See, al sur del país. El agresor fue detenido.

Seis personas perdieron la vida y varias quedaron heridas tras un ataque armado en el sur de Alemania este 24 de enero en Rot am See, Schwäbisch Hall.

"De acuerdo con la información, hubo seis muertos y varios heridos", dijo Rudolf Biehlmaier, portavoz de la policía, al canal de televisión local 'NTV'. El uniformado agregó que las autoridades "están trabajando en la suposición de que el atacante estaba solo".



Según las mismas fuentes policiales, en declaraciones al medio alemán, el sospechoso, que fue detenido rápidamente tras los hechos, conocía a las personas que asesinó.

Por su parte, la agencia EFE informó que "al parecer varias víctimas pertenecían a una familia, aunque no todos los muertos eran miembros de esta".



La localidad de Rot am See se encuentra a unos 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Múnich.

