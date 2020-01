"¡No a Estados Unidos!": miles se manifiestan contra la presencia estadounidense en Irak

Miles de partidarios del clérigo iraquí Muqtada Al-Sadr se reunieron en Bagdad para exigir la salida de las tropas estadounidenses de su país, tres semanas después del asesinato del prominente general iraní Qassem Soleimani y varios líderes chiíes.

Miles de iraquíes salieron a las calles del centro de Bagdad este 24 de enero después de que el influyente clérigo Muqtada Al-Sadr convocara a una protesta "de un millón de personas" contra la presencia militar estadounidense en Irak.

Agitando los colores nacionales (rojo, blanco y negro) se mezclaron decenas de mujeres, hombres, y niños. Algunos portaban las túnicas blancas que significan que están dispuestos a morir por su país. Otros sostenían carteles que decían: "No, no, a Estados Unidos; No, no, a Israel; No, no, colonialistas".

"Queremos que se vayan todos: Estados Unidos, Israel y los políticos corruptos del gobierno", dijo Raed Abu Zahra, un trabajador del Ministerio de Salud de la ciudad de Samawa.

En efecto, la marcha convocada por Muqtada Al-Sadr tenía como objetivo presionar para que se haga efectiva la retirada de tropas estadounidenses en suelo iraquí que el Parlamento aprobó el pasado 5 de enero tras el ataque ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que murió el prominente general iraní Qasem Soleimani y varios líderes chiíes cerca al aeropuerto de Bagdad el pasado 3 de enero; una operación aérea que desestabilizó el ya movedizo panorama en Medio Oriente.

Algunos manifestantes afirman que el nuevo contexto antiestadounidense distrae del objetivo de derrocar a la élite política y podría alimentar aún más la violencia. © Alaa al-Marjani / Reuters

La votación del Parlamento iraquí para la retirada de unos 5.200 miembros de personal estadounidense no fue vinculante y un alto funcionario estadounidense dijo el jueves que Washington aún no había iniciado las conversaciones con Bagdad sobre la retirada de las tropas. "No ha habido ningún compromiso real", dijo el embajador James Jeffrey, enviado especial de Estados Unidos para Siria y la coalición contra el grupo Estado Islámico.

Las movilizaciones antigubernamentales se mantienen en Irak

Muchos manifestantes temen que este clima anti-estadounidense, atizado por la muerte de Soleimani, distraiga o confunda el objetivo de las protestas antigubernamentales, encendidas desde el pasado 1 de octubre y las cuales han dejado más de 400 muertos. "La gente salió por su cuenta. Nadie debe venir a tratar de subirse a la ola y decir: 'Yo dirigí esta protesta', reaccionó un manifestante.

De hecho, la marcha inicial de este viernes no pareció cobrar más fuerza y se disipó en gran medida después de varias horas. Algunos manifestantes se unieron entonces a los manifestantes antigubernamentales en la Plaza Tahrir de Bagdad, bastión de la protesta contra el Gobierno.

Muqtada Al-Sadr, que cuenta con millones de seguidores en los barrios pobres de Bagdad, se opone a toda interferencia extranjera en Irak. Pero recientemente se ha alineado estrechamente con Irán, cuyos aliados han dominado las instituciones estatales desde una invasión encabezada por Estados Unidos en 2003.

El Ayatolá iraní Ali Khamenei (izquierda) habla el 10 de septiembre de 2019 con el clérigo chiíta y político iraquí Muqtada al-Sadr. © Khamenei.ir / AFP

Los manifestantes temen entonces que el objetivo de Sadr sea reprimir las críticas contra la influencia de Irán, uno de los puntos que se resaltan en las protestas.

Cuando comenzaron las movilizaciones en octubre, el clérigo las apoyó y se calificó de reformista pero no instó públicamente a sus seguidores a unirse a ellas.

Con Reuters

