Bolivia: Jeanine Áñez oficializa su candidatura a la presidencia en las elecciones de mayo

Áñez anunció su intención de concurrir en las elecciones presidenciales bolivianas casi tres meses después de autoproclamarse presidenta interina de Bolivia. Competirá contra el candidato del partido de Evo Morales, pero también contra otros líderes opositores.

Anuncios Lee mas

"Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones". Con estas palabras, Jeanine Áñez oficializó que participará en las elecciones presidenciales de Bolivia previstas para el próximo 3 de mayo.

Áñez hizo el anuncio desde La Paz frente a varios de sus seguidores en el último día establecido para presentar las alianzas que concurrirán en los comicios. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia desde hace tres meses se postulará como líder de Juntos, un grupo conformado por su partido, el Movimiento Demócrata Social; Soberanía y Libertad, del alcalde de La Paz, Luis Revilla; Todos y Unir. Algunas de estas fuerzas apoyaron al expresidente Carlos Mesa en las elecciones del pasado octubre.

El anuncio llega apenas diez días después de que la misma Áñez negara su candidatura en aras de intentar unificar la oposición al expresidente Evo Morales. Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido: en total, serán cuatro las opciones para aquellos que no quieran que gobierne el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

"No estaba en mis planes participar en estas elecciones", reconoció Áñez. "La dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me han llevado a tomar esta decisión", agregó.

El expresidente Carlos Mesa, competidor de Morales en octubre de 2019, es uno de los principales candidatos opositores. También Luis Fernando Camacho, el ultraconservador que lideró las principales protestas contra el antiguo mandatario boliviano desde Santa Cruz. Jorge "Tuto" Quiroga, también expresidente, completa las candidaturas opositoras.

Por parte del MAS, se presentará el economista Luis Arce. Morales lo eligió como su sucesor en estas elecciones a las que no se podrá presentar y deberá seguir desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra exiliado.

El candidato del MAS a la presidencia de Bolivia, Luis Arce, en un acto político celebrado el 22 de enero de 2020 en Buenos Aires, Argentina. © Mariana Greif / Reuters

Áñez busca desmantelar el legado de Morales

Durante sus meses en la presidencia interina de Bolivia, Áñez se dedicó a desarmar el legado de los mandatos de Evo Morales. Por ejemplo, rompió relaciones con Cuba, ordenó varias investigaciones sobre las políticas del expresidente y ha declarado sus intenciones de capturar a Morales si vuelve al país andino.

La autoproclamada presidenta interina se mantiene en el cargo con el apoyo de los partidos opositores, que anularon las elecciones de octubre pasado después de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019 y luego de que la Organización de los Estados Americanos emitiera un informe en el que advertía de las supuestas irregularidades perpetradas durante el recuento, que favorecía a la candidatura de Morales.

El expresidente de izquierda renunció forzado por el Ejército después de varios días de polémica por los resultados y de fuertes protestas en su contra.

Según la legislación boliviana, Áñez solo podía mantenerse en la presidencia interina hasta el 22 de enero de 2020, pero el Tribunal Constitucional del país le otorgó el visto bueno para prolongar su mandato hasta los comicios de marzo.

Con EFE y Reuters

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo