Auschwitz: comienzan los actos conmemorativos en Francia y Polonia

Francia y Alemania organizan una serie de actos conmemorativos cuando se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la Alemania nazi. A las ceremonias acudirán más 200 supervivientes del Holocausto y representantes de más de 50 países.

Anuncios Lee mas

Comienzan las ceremonias conmemorativas con motivo del 75° aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio liderado por los nazis, donde fueron asesinadas más de un millón de personas. Desde el mediodía del lunes 27 de enero se están llevando a cabo diversos homenajes en Francia.

Durante la tarde, líderes mundiales y supervivientes del Holocausto procedentes de todo el mundo participarán en un acto solemne en el mismo lugar del antiguo campo de exterminio, un el sur de Polonia. El acto estará presidido por el jefe de Estado polaco, Andrzej Duda, y contará con los testimonios de más de 200 supervivientes. “Queremos que la próxima generación sepa lo que pasamos y que no vuelva a suceder”, dijo David Marks, superviviente de la tragedia, de 93 años.

En París, el presidente de la República, Emmanuel Macron rindió homenaje inaugurando el “Muro de los Nombres” en el Memorial de la Shoah, como se conoce al genocidio de los judíos. Al acto han acudido supervivientes franceses del genocidio que acabó con la vida de 69.000 judíos de Francia. “La educación y la memoria son los antídotos contra el antisemitismo”, dijo Macron, recalcando la importancia de contar la historia a las nuevas generaciones y recordar lo sucedido durante el Holocausto.

"El recuerdo de este horror no se puede desvanecer, la herida no debe cicatrizar debe permanecer viva... en el seno de la humanidad y en el seno de nuestra República. Nuestra vigilancia no puede cesar y debe aclarar nuestra memoria. Examinar la rabia del pasado para entender el presente que hoy no soporta la mirada del antisemitismo en Europa y en nuestro país", dijo el mandatario durante su intervención.

El 27 de enero de 1945 los soldados del Ejército Rojo soviético liberaron el campo de Auschwitz-Birkenau, un enorme complejo de 42 kilómetros cuadrados construido en 1940 en el sur ocupado de Polonia, en la ciudad de Oswiecim. Un lugar dedicado al exterminio masivo de judíos, donde más de 1,1 millón de personas –entre ellas 1 millón de judíos- fueron brutalmente torturadas y asesinadas.

Solo 7.000 supervivientes fueron encontrados allí. Las fuerzas nazis alemanas, ante el avance soviético, había evacuado -diez días antes- a 60.000 prisiones a otros campos más al oeste en las conocidas como marchas de la muerte.

Más de 200 sobrevivientes llegarán de todo el mundo al campo que los nazis construyeron en Oswiecim, en la entonces ocupada Polonia, para compartir su testimonio como una dura advertencia en medio de una reciente ola de ataques antisemitas en ambos lados del Atlántico, algunos de ellos mortales.

Noticia en desarrollo.

Siga el especial informativo a partir de las 9.30 horas en France 24 en español.



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo