El ícono del pop Billie Eilish arrasa en los premios Grammy 2020

Billie Eilish y Finneas O'Connell posan con sus premios incluyendo la canción del año por "Bad Guy", mejor artista nuevo y álbum del año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Con solo 18 años de edad, la joven cantante de pop Billie Eilish hizo historia el domingo en los premios Grammy, ganando cinco galardones incluyendo el de Grabación de año, con 'Bad Guy', y Álbum del año.

La joven estrella pop de cabello verde Billie Eilish, fue la gran ganadora de los premios Grammy este domingo 26 de enero, donde obtuvo el premio de Grabación del año, pero también el de Revelación del año y Canción del año.

Con su universo oscuro, la adolescente ganó la apuesta en las cuatro principales categorías de los Grammy. Es la más joven en haberlo logrado desde el inicio de los premios.

Eilish fue nominada en seis categorías y ganó cinco

Eilish también ganó el Grammy al Mejor álbum vocal pop, perdiendo solo frente a la exuberante rapera Lizzo en la categoría Mejor actuación pop solista.

La joven de pelo verde les ha ganado a estrellas experimentadas como Ariana Grande, Taylor Swift, Lana Del Rey o Lady Gaga y también a grandes nombres del momento como Lizzo, Lil Nas X o Post Malone.

La artista de California fue una de las que tuvo más nominaciones al Grammy: seis en total.

Eilish destronó a Lil Nas X en el top 100 de 'Billboard'

Antes de la salida de su álbum en la primavera pasada, Billie Eilish ya había logrado un gran éxito en Internet por su pop atrevido marcado por un bajo pesado mezclado con trap y electro.

En agosto, la cantante logró ser la primer artista nacida en los años 2000 en subir a la cima del top 100 de 'Billboard', destronando a Lil Nas X que retuvo el récord por 19 semanas con su éxito mundial 'Old Town Road'.

La artista consagrada Mujer del año 2019 por la revista especializada 'Billboard', también escribió con su hermano el tema oficial de la próxima cinta de James Bond titulada 'Sin tiempo para morir'.

Lista de ganadores de las categorías principales de los Grammy 2020

Esta es la lista de los ganadores de las principales categorías de la edición 62 de los Grammy, que fueron entregados en Los Angeles por la Recording Academy, una organización que reúne a los profesionales de la industria de la música.

- Álbum del año: Billie Eilish, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'

- Grabación del año premiada por el desempeño general de un título: Billie Eilish, 'Bad Guy'

- Canción del año atribuida a los autores compositores: Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, 'Bad Guy'

- Revelación del año: Billie Eilish

- Mejor video musical: Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, 'Old Town Road'

- Mejor álbum de rap: Tyler, The Creator, 'Igor'

- Mejor álbum de rock: Cage the Elephant, 'Social Cues'

- Mejor álbum vocal pop: Billie Eilish, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'

- Mejor interpretación vocal pop solista: Lizzo, 'Truth Hurts'

