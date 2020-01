Federer se clasifica para semifinales de Australia tras salvar siete puntos de partido

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

El tenista suizo Roger Federer, número 3 mundial, se clasificó este martes para las semifinales del Abierto de Australia tras vencer en cinco sets al estadounidense Tennys Sandgren (Nº 100) luego de salvar en el cuarto set siete puntos de partido.

El suizo de 38 años, que sufría visiblemente alguna molestia física, se impuso 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), 6-3, en un partido que duró 4 horas.

Esta trabajosa victoria se suma a los cinco sets y 3h31 que necesitó para derrotar en la tercera vuelta del torneo al australiano John Millman.

En semifinales enfrentará al serbio Novak Djokovic (Nº2) o al canadiense Milos Raonic (35e).

"Hoy tuve una suerte increíble, fui mejorando mi juego a medida que avanzaba el partido y que disminuía la presión", declaró Federer que salvó tres puntos de partido cuando perdía 5-4 y luego otros cuatro, tres de ellos consecutivos, en el tie-break de ese reñido cuarto set.

"Hoy no merecía la victoria, pero aquí estoy y evidentemente muy contento", agregó Federer.

"Solo me dije: creo en los milagros", comentó al referirse al momento en el que la derrota parecía inevitable.

Tanto más cuanto que este martes no estuvo bien físicamente.

"A veces uno se siente raro. Sentía un dolor en la ingle, mi pierna se tensaba un poco. No me gusta recurrir al médico, no me gusta mostrar mis debilidades", declaró Federer.

En el segundo y tercer sets, Federer se puso nervioso y discutió con el árbitro a propósito de una advertencia. Luego pidió una pausa médica y abandonó la cancha cuando iba perdiendo 6-3, 2-6, 0-3.

Apabullado en el segundo y tercer set, el suizo ganó milagrosamente el cuarto set y en el quinto recuperó su magia tenística para sentenciar el partido.

"Habrá que jugar mejor en semifinales, porque sino seguramente tenga tiempo para ir a esquiar", bromeó Federer al hablar en la cancha, inmediatamente después del partido.

