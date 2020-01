La prensa boliviana aprovecha Alasita para burlarse del poder y los políticos

Los diarios bolivianos publicaron las tradicionales ediciones, en miniatura, durante la Feria de la Alasita para mofarse del poder y de los políticos de todas las tendencias contando historias insólitas para arrancar sonrisas.

Anuncios Lee mas

En la Feria de Alasita, que comenzó el 24 de enero y durará un mes, los bolivianos compran todo tipo de bienes en miniatura como autos, casas y dinero con la ilusión de que se harán realidad.

Debido al abrupto cambio de gobierno, los titulares de los diarios de la Alasita apuntan a las nuevas figuras políticas como la presidenta Jeanine Áñez, a la que comparan con Rapunzel por su supuesta sensibilidad hasta la lágrima y con la capitana Marvel, por trabajar a favor de pacificar el país, según los periodiquitos.

¡Felicidades a todos nuestros artesanos!

Ustedes siempre trabajando sin rendirse ante los desafíos que tienen en frente y en las Alasitas celebramos con fe los deseos de abundancia, prosperidad y reciprocidad de los bolivianos. pic.twitter.com/3rJACoblvu — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) January 24, 2020

Los exlíderes regionales Luis Camacho y Marco Pumari, que postulan en alianza a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, también son protagonistas de las bromas que los pintan como un pareja política tóxica debido que volvieron a juntarse tras haberse criticado mutuamente.



Al expresidente Evo Morales, un diario lo llama "Fraudales" en lugar de Morales, debido a las denuncias de fraude en los comicios del pasado 20 de octubre, que causaron su anulación.



"No existe sátira si no te ríes del poder", afirma la directora del diario 'Página Siete', sobre esta más que centenaria costumbre de los diarios de publicar ediciones diminutas con bromas sobre los políticos.



El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, fue objeto de varias tomaduras de pelo, pero él afirma que todo debe ser asumido con humor porque "no hay mala fe". "Hay el ánimo simplemente de reírse de uno y gente que no se ríe de uno mismo, no puede reírse de los otros", afirmó el funcionario.



Los periodistas bolivianos pueden cumplir con el sueño de escribir sin ningún tipo de censura, aunque lo hacen en broma...

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo