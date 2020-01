Aumenta la presión para citar testigos clave en el juicio contra Trump

Washington continúa estremecido con las revelaciones de John Bolton. Un posible testimonio del exasesor de seguridad nacional podría cambiar el rumbo del juicio político contra Donald Trump. La defensa, que cerró la presentación de sus argumentos, rechaza comparecencia de testigos, pero Mitch Mcconnell podría no tener suficientes votos para impedirlo.

Pensaban que podrían poner fin rápidamente a este juicio político. Pero los líderes republicanos podrían no tener los votos necesarios para bloquear una de las principales exigencias demócratas: la comparecencia de testigos ante la Cámara Alta, hoy convertida en un tribunal que determinará si Trump es removido, o no, del Despacho Oval.

Según reportó la prensa estadounidense, líder de la mayoría republicana del Senado (y uno de los principales defensores de la idea de un juicio expedito) Mitch McConnell, dijo en una reunión a puerta cerrada que otros senadores republicanos podrían sumar sus voces a las de la oposición con el fin de escuchar testimonios. De concretarse el voto positivo en favor de dicha moción, el hecho representaría un gran obstáculo para sus esperanzas de terminar el juicio con una absolución rápida.

Desde incluso antes del inicio del proceso, los demócratas han abogado por la presencia de testigos con el objetivo de tener "un juicio justo". Pero uno de esos posibles testimonios parece ser especialmente crucial: el de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump. El exfuncionario está por publicar un libro que incluye revelaciones que podrían cambiar el rumbo de las cosas.

El periódico The New York Times reveló que el manuscrito describe cómo el presidente le dijo al mismo Bolton que retendría unos 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania hasta que el gobierno de ese país le ayudara a investigar a Joe Biden. © Joshua Roberts / Reuters

En su manuscrito, según lo reveló The New York Times, escribió que el presidente de Estados Unidos le dijo que quería retener la ayuda militar de Ucrania hasta que ese país accediera a ayudar con las investigaciones en contra de su posible rival demócrata Joe Biden.

Todo lo que se necesita son cuatro republicanos que se unan a los demócratas en la votación. Y justamente, el senador republicano Mitt Romney dijo que hay una “creciente probabilidad” de que al menos cuatro legisladores de su partido voten para pedir que el exasesor sea escuchado.

La amenaza de la Casa Blanca

Todavía quedan varios días antes de que se realice una votación. Si los senadores están de acuerdo en que quieren más testigos, tendrían que votar de nuevo sobre cuáles llamar. John Bolton ya ha indicado que aceptaría una citación.

Trump reaccionó este martes desde New Jersey donde realizó un acto de campaña y arremetió contra los demócratas: "Mientras nosotros estamos concentrados en la creación de empleos y en matar terroristas, los demócratas están obsesionados con sus farsas y sus locas cacerías de brujas". Ante la plenaria del Senado, uno de los abogados de Trump, Alan Dershowitz, añadió que nada en el manuscrito - incluso si fuera cierto - se eleva al nivel de una ofensa impugnable. De manera general, la defensa argumentó que el impeachment debe terminar de una vez por todas y que es el pueblo estadounidense el que debe pronunciarse en las urnas en noviembre y decidir si quiere, o no, la permanencia de Trump como líder de la nación.

Desde la Casa Blanca han advertido que si los senadores llegan a llamar a Bolton a testificar, o intentan acceder al manuscrito de su libro, harán lo necesario para evitar su comparecencia haciendo uso del llamado "privilegio ejecutivo".

Donald Trump está acusado de haber hecho depender el pago de ayuda militar crucial, del anuncio de Ucrania de las investigaciones sobre el demócrata Joe Biden, su potencial oponente en las elecciones presidenciales de noviembre. © Carlos Barria / Reuters

Otros republicanos quieren reciprocidad: si traen a Bolton, exigen que también sean llamados a declarar el propio Joe Biden y su hijo Hunter.

Chuck Schumer, el principal líder demócrata del Senado, calificó de "absurda" la propuesta de leer, junto a otros senadores, el manuscrito de Bolton en privado.

A finales de la semana, se espera que demócratas y republicanos voten si quieren oír, o no, a más testigos. "No sé si el manuscrito hará alguna diferencia en el resultado del juicio", dijo Roy Blunt, un miembro de la dirección del Partido Republicano. En efecto, el voto de los testigos no parece poder cambiar la trayectoria del juicio, dado que los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, y remover a Trump requeriría una mayoría de dos tercios.

Con AP y Reuters

