López Obrador presentó el boleto para la rifa del avión presidencial

En la conferencia de prensa que realiza cada mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó a los periodistas el diseño del boleto que se venderá para rifar el avión presidencial. El dinero será destinado para la compra de equipos médicos.

Parecía una broma, pero no lo es. El jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador pondrá en venta el avión que hasta ahora estaba para uso de los mandatarios mexicanos.



La noticia no para de generar polémica y asombro, pero, para López Obrador es una manera de ahorrar dinero porque “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, según dijo durante un mitin hace unos días.



La rifa de la aeronave es una de las opciones para deshacerse de ella. El mandatario sigue buscando un comprador o alguien que quiera rentar el avión. Tarea difícil, pues, hasta ahora no hay ningún interesado. Desde hace un año la aeronave está parqueada en un hangar del aeropuerto de Victorville en California, Estados Unidos.



El Boeing 787 Dreamliner, comprado en 2012, está avaluado actualmente en casi 134 millones de dólares; tiene una capacidad para transportar 280 pasajeros, pero, fue adaptado para transportar 80 solamente. Se modificó su interior para incluir una habitación presidencial, baños con acabados en mármol, una cocina y asientos de piel.



El ganador de la rifa se anunciaría normalmente el próximo 5 de mayo, sin embargo, aquel o aquella que dé con el boleto ganador no podrá llevarse el avión a su casa, pues, la Lotería Nacional mexicana solo permite sorteos en efectivo, por lo que López Obrador tendrá que anunciar cómo será la entrega del premio.



El premio gordo de la controversial rifa de López Obrador



En su reunión matinal, López Obrador presentó el boleto de la rifa y anunció que el dinero que se recaude se utilizará para la compra de equipo médico, razón por la cual el boleto llevará la leyenda: "es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre".



En total, se venderán cerca de 6 millones de boletos o “cachitos” como le llaman en México, y cada uno costará 500 pesos, unos 26,5 dólares.



De esos 6 millones de tiquetes, unos 4 millones serán vendidos al sector privado. “Los empresarios nos están ayudando mucho, quieren participar y es muy probable que se haga una convocatoria para que 100 o 200 empresas participen y adquieran unos 40.000 billetes que son 2.000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares)”, dijo López Obrador.

Hoy hasta sacaron el boleto de la rifa del #aviónpresidencial con tal de distraer la atención y que no se hable de esta crisis que el propio gobierno generó. #MiColumna ⁦@Univ_Opinion⁩ ⁦@El_Universal_Mx⁩ https://t.co/SvmXbCZMEz — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 28, 2020



Los 2 millones de boletos restantes se venderán al público a través de la Lotería Nacional, gracias a vendedores callejeros y agencias.



“Esto significaría obtener alrededor de 3.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares) en total, y descontando gastos se obtendrían los 2.500 millones de pesos (133 millones de dólares), además el ganador tendría un año de mantenimiento y estacionamiento” del avión.



La venta del TP-01 “José María Morelos”, nombre oficial del avión, generó debate en las redes sociales. Cientos de memes circularon cuando se anunció la venta del aparato, y ahora, con la presentación del “cachito”, muchos usuarios en Twitter han criticado la decisión e incluso algunos aseguran que es una técnica de López Obrador para distraer la atención.

