Maduro tacha de "verdadera ridiculez" que Duque pida a Guaidó extraditar a Aída Merlano

Aída Merlano, congresista colombiana condenada por compra de votos, fue recapturada en Venezuela y es la nueva manzana de la discordia en las relaciones entre ambos países.

"Pido permiso para no reírme, es una verdadera ridiculez”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la televisión estatal sobre la decisión de su homólogo colombiano, Iván Duque, de pedir a Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países como presidente interino, en extradición a una criminal capturada.



La excongresista Aída Merlano, condenada por compra de votos por el máximo tribunal colombiano, escapó cinematográficamente solo para ser capturada unos meses después en la ciudad venezolana de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, y ahora es una nueva manzana de la discordia para las dañadas relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



Merlano, que puede ser una testigo clave contra grandes padrinos políticos de Colombia, es una ficha para desentramar los hilos de corrupción clientelista en campañas electorales de la región Caribe. Pero la extradición está en veremos, luego que el gobierno colombiano anunció que no la solicitaría a través de Maduro.



“Como es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y, por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, dijo a través de un comunicado el Ministerio de Justicia de Colombia.

Desde su llegada al poder, Iván Duque, del partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, ha sido punta de lanza para presionar la caída del mandatario venezolano. Hace parte del Grupo de Lima, un bloque de países en la región que busca salidas para la crisis venezolana.

“Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra 'imbecibilidad' (sic)"

Maduro, que ahora tiene una carta a su favor con la congresista detenida, contestó “manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra 'imbecibilidad' (sic)", a ver a quien te manda Guaidó”.

Adicionalmente, el mandatario advirtió que el rompimiento de relaciones de Colombia hacia su gobierno ha causado una situación de inseguridad a lo largo de la frontera que comparten los dos países. Señaló que las fuerzas policiales venezolanas han capturado a “más de 30” personas solicitadas por la Justicia colombiana.

Maduro dijo que Merlano va a hablar todo lo que sabe sobre las redes “de corrupción” en Colombia y que todo lo que diga, él mismo lo va a hacer público.

La excongresista fue presentada para una audiencia inicial ante un tribunal en Zulia, donde responderá por los delitos de “usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir”.

