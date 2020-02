"1917", la gran ganadora de los premios BAFTA con siete premios

La película "1917", de Sam Mendes, fue la gran triunfadora de la edición 73 de los premios BAFTA al alzarse con siete galardones, incluyendo el de mejor película y mejor director, una semana antes de la gala de los Oscar en Hollywood.

Continúa la temporada de premios del cine y este 2 de febrero el epicentro del mundo del séptimo arte fue Londres, la capital británica, donde se celebró la edición 73 de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, más conocidos como BAFTA.

En el Royal Albert Hall, las grandes estrellas de Hollywood desfilaron con sus trajes de gala por la alfombra roja y ya en el majestuoso escenario, una de las grandes cintas aclamadas de la temporada arrasó con siete máscaras doradas: "1917", la cinta bélica que recorre la historia de dos amigos por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, dirigida por el brasileño Sam Mendes.

Esta producción, con el largo plano secuencia -simulado- fue premiada por su originalidad y la fuerza narrativa de su imagen. Por eso se alzó con siete de los nueve premios a los que aspiraba, en las categorías de mejor película, mejor director, mejor película británica, mejor sonido, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales. Solo se le escaparon los de mejor música y mejor maquillaje y peluquería.

"Joker", que partía con más nominaciones que ninguna otra cinta en esta edición de los BAFTA, se tuvo que conformar con tres premios. La película de Todd Phillips se hizo con la máscara dorada a mejor música original, mejor elenco y mejor actor, por la magistral interpretación de un Joaquin Phoenix que hizo un llamado a la diversidad y a la inclusión de razas al recoger su premio.



La tercera producción más ganadora de la noche fue "Parasite". El largometraje surcoreano, dirigido por Bong Joon Ho, que había sido el gran triunfador en los Premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) doblegó a "Dolor y gloria", del español Pedro Almodóvar, y se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa, además del de mejor guion original, una de las principales categorías. "Pensaba que no lo ganaría por estar en una lengua extranjera", explicó al recoger el premio Bong Joon Ho.

Bong Joon Ho posa con su premio a mejor película en lengua no inglesa por "Parasite" en los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) en el Royal Albert Hall de Londres, Gran Bretaña, el 2 de febrero de 2020. © Toby Melville / Reuters

Las grandes perdedoras de la noche fueron "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood". Ambas optaban a diez máscaras, pero solo la película de Quentin Tarantino logró hacerse con una máscara dorada en la categoría de mejor actor de reparto, por el rol de Brad Pitt."Judy", la cinta biográfica sobre la vida de Judy Garland conquistó el premio a mejor actriz principal por el papel protagónico de Renée Zellweger, mientras que "Marriage Story", producción de Netflix, solo pudo llevarse el de mejor actriz de reparto por la actuación de Laura Dern."Jojo Rabbit", "For Sama", "Little Women", "Bombshell" y "Bait" ganaron un Bafta cada una. Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de la película "Klaus", producción del animador y guionista español Sergio Pablos, en la categoría de mejor película animada por delante "Toy Story 4" y "Frozen 2".

Los BAFTA fueron los últimos galardones en la antesala del plato fuerte de los premios de la temporada: la entrega 92 de los Oscar de la Academia de Hollywood, que se llevarán a cabo el próximo 9 de febrero en el Dolby Theater.

El príncipe William, presidente de la Academia Británica, y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge, fueron los invitados de honor en la ceremonia del domingo. William presentó una beca BAFTA, el máximo honor de la academia, a la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Y Andy Serkis, la estrella de "El señor de los anillos" y "El planeta de los simios", el maestro de la actuación de captura en movimiento, recibió un premio por su destacada contribución británica al mundo del cine.

Con EFE, Reuters y AP

