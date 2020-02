Caucus de Iowa: Sanders confía en el voto latino para superar a Biden

Con los caucus de Iowa se da el pistoletazo de salida a las primarias en Estados Unidos. Hasta ahora, las últimas encuestas dan la victoria al senador de Vermont, Bernie Sanders (24%) seguido muy cerca por el ex vicepresidente Joe Biden (20%). Solo 4 puntos de diferencia que Sanders espera no perder gracias al apoyo del voto latino.

Anuncios Lee mas

En el American Postal Workers Union de Des Moines, Iowa, los voluntarios del candidato demócrata Bernie Sanders trabajan a contrarreloj para aprovechar las últimas horas antes de que los electores tomen su decisión final. "Tan importante es convencerlos, como mantener su ilusión y luego asegurarse de que salen a votar", cuenta Vanessa Marcano, una de las muchas voluntarias latinas que apoya la campaña Sanders.



Bernie cuenta con la mayor parte del voto latino en estos caucus de Iowa. En un estado, donde solo el 6% de los 3,6 millones de habitantes son latinos, parecería que su decisión no puede ser decisiva... pero lo es. Sanders supera solo por cuatro puntos a su contrincante el ex vicepresidente Joe Biden, así que un último empujón podría ser la diferencia entre ganar o perder. Por eso Sanders ha apostado por los grupos minoritarios, donde el mayoritario es la comunidad latina. "Él es el único que se ha molestado no solo en traducir los carteles, sino en hablarnos en nuestro español, en nuestro mismo lenguaje cultural", remarca Vanessa.



Además, este año por primera vez habrá un caucus bilingüe (español e inglés) en un esfuerzo más de empujar a la comunidad hispana a que salga a votar. "Nosotros aquí lo que hacemos es llamar por teléfono a la gente y les resolvemos dudas sobre el caucus, dónde tienen que ir, cómo pueden ir", cuenta Angélica Reyes, presidenta de la organización independiente Fuerza Latina. Ella y otro grupo de 20 jóvenes hoy se dedican a contestar preguntas por teléfono y correos de la comunidad hispana para que nada les impida salir a votar.



Iowa no es el estado más grande, ni el más representativo culturalmente (9 de cada 10 habitantes son blancos), pero cuenta con un lugar privilegiado en estas primarias ya que es el primer sitio donde se vota. Este estado actúa de oráculo para el resto de las primarias: quien gana aquí sale vencedor, así ha ocurrido consecutivamente durante las cuatro últimas elecciones presidenciales.



Por eso, los candidatos centran todos sus esfuerzos en conseguir salir triunfantes de Iowa. Solo en el último mes se han organizado en este estado más de 2.500 eventos electorales, y en los últimos días era común ver a los candidatos reuniéndose con los vecinos y disfrutando de un baño de masas.

Pero esta vez los caucus de Iowa son atípicos. Cuatro candidatos demócratas los vivirán desde Washington, donde continúa en el Senado el juicio político contra Donald Trump, tres de ellos están entre los favoritos: Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar. Muchos electores temen que esta ausencia pueda dar la victoria a los que sí se estarán en Iowa esta noche: Joe Biden y Pete Buttigieg, que también cuenta con la simpatía de muchos votantes.

Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo