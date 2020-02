Hong Kong: médicos y enfermeras exigen el cierre de la frontera con China

Centenares de médicos y enfermeras, preocupados por la propagación del coronavirus, salieron a las calles para exigir el cierre inmediato de la frontera que comparte Hong Kong con China continental. Quieren que el Gobierno evite a toda costa el aumento de los casos, ahora 15, de personas con la mortal enfermedad.

Anuncios Lee mas

Esta vez, las marchas en Hong Kong no fueron para rechazar la intervención de China en sus asuntos políticos y sociales.



Cientos de médicos y enfermeras decidieron manifestarse este 3 de febrero para que la ciudad semiautónoma no siga vulnerable ante la epidemia del coronavirus, que ya se instaló allí, pues las autoridades han confirmado la infección de 15 personas, de las cuales 13 habrían llegado a territorio hongkonés desde China continental.



Según miembros de la manifestación, cerca de 2.400 personas de las 18.000 que trabajan en el sistema sanitario, participaron en la marcha de este lunes.



Hasta ahora, la pandemia ha dejado 361 víctimas mortales y 17.205 personas contagiadas en China. Además, la semana pasada se registró la muerte de un ciudadano chino que viajó a Filipinas infectado con el virus.



Los hongkoneses temen que incremente el número de infectados en su ciudad, por lo que a sus exigencias añaden que el Gobierno disponga de más unidades de aislamiento, máscaras y protección para el personal de los hospitales.



La ciudad cuenta con un sistema sanitario relativamente seguro y asequible, con el que han tratado a muchos chinos que viajaban a la excolonia británica a dar a luz o a recibir tratamiento médico.



Si no se cumple el cierre, los manifestantes amenazan con una segunda fase de las protestas



La manifestación fue la vía escogida por los médicos y enfermeras para que el Gobierno de Carrie Lam los escuche. "Esta huelga es nuestra forma de negociar con el Gobierno”", aseguró a la agencia EFE una joven enfermera que participó en la protesta cerca del Hospital Queen Mary de Hong Kong.



Por su parte, la jefa del Ejecutivo hongkonés anunció el cierre de cuatro cruces fronterizos con China continental. Lam no ordenó cerrar todos los espacios fronterizos, como lo piden los manifestantes.

La Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam. © ©Tyrone Siu/Reuters

"Nuestra estrategia es consolidar tanto como sea posible los puntos de control existentes. Ahora se reducen a dos, excluyendo el aeropuerto. Uno es la Bahía de Shenzhen y el otro es el puente Macao Zhuhai en Hong Kong. El beneficio adicional de hacerlo es que estamos canalizando todo el tráfico hacia estos dos puntos de control transfronterizo", dijo Lam.



Pero mucho de los trabajadores de la salud no estaban satisfechos con el cierre parcial de las fronteras. "Carrie Lam dijo una vez que el cierre parcial de las fronteras solo empujaría a las personas a usar otras fronteras, por lo tanto, no reducir la cantidad de personas que entran es completamente contradictorio", dijo uno de los miembros del sistema sanitario.



En caso de que no haya un cierre total de las fronteras, el presidente del sindicato de salud, Yu Wai-Ming, aseguró que la huelga pasará a una segunda fase este martes, en la que participarán 6.000 trabajadores del sector. Se anunció además que saldrán a las calles, por lo menos, hasta el viernes 7 de febrero.

Con Reuters, EFE y AP



Boletines de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo