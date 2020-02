La candidatura de Jeanine Áñez provoca oleada de críticas en Bolivia

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha defendido su decisión de ser candidata en los comicios del próximo 3 de mayo como una opción de unidad para enfrentar al partido del expresidente Evo Morales, pero su postulación sigue levantando polémica porque sus oponentes creen que se pondrá en riesgo la transición que vive el país tras la crisis política.

Los adversarios de Jeanine Áñez están preocupados por la posibilidad de que su candidatura use recursos del Estado para la campaña, aunque la funcionaria ha prometido medidas para que no ocurra y su candidato a la Vicepresidencia, el empresario Samuel Doria Medina, señaló que él impedirá que suceda.



El analista político Walter Reyesvilla dijo que la postulación de Áñez no tiene un impedimento legal, sino moral porque ella había señalado que sería 'deshonesto' ir a la disputa electoral desde la posición que ocupa, pero hará lo contrario.



El plazo para la inscripción oficial de candidatos para los partidos y las alianzas políticas vence al final de la tarde de este lunes 3 de febrero.



De momento, ocho candidatos, entre ellos los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), han anunciado su decisión de participar en los comicios que son el resultado de una convocatoria extraordinaria, tras la anulación por irregularidades de las elecciones celebradas en octubre pasado.

